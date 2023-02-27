Deprem bölgesinde istihdam seferberliği: İş için mobil ofis kurulacak

Depremin etkilediği 11 ilde şirketlerin, sanayi bölgelerinin yeniden çalışması, ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden canlanması için tüm imkânlar seferber ediliyor.

21 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI

Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını tespit için sahada çalışıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerin yanında olup yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi.