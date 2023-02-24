Türkiye için hemen şimdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatlarını verdi: Yeniden inşa dönemi başlıyor

Türkiye'de kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, afet yönetimi, imar planları, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğu ile halkın bilinçlendirilmesi dâhil olmak üzere her açıdan yeniden bir inşa süreci başlıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'yi yeniden inşa süreci ile ilgili atılması gereken adımlar konuşuldu.
"SIKI ÇALIŞIN, HIZ KESMEYİN"
Sabah gazetesinin haberine göre; toplantıda Büyük Türkiye'yi inşa sürecinin hemen başlatılması isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurmaylarına "Sıkı çalışın, hız kesmeyin, bu işi sonuna kadar takip edin ve bu işi bırakmayın" talimatı verdiği kaydedildi.
Sahada teşkilatların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları da ele alındı.