Devlet afet bölgelerinde yaraları nasıl sardı? Deprem, sel ve yangın felaketleri sonrası bölgeler nasıl ayağa kaldırıldı?

11 İLE 199 BİNİ AŞKIN KONUT

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen çifte deprem felaketi ile sarsılırken; akıllara daha önce yaşanan deprem, sel ve yangın gibi felaketler sonrası bölgeler için yapılan seferberlik çalışmalarını getirdi. Kahramanmaraş depremi sonrası devlet 11 ilde yüz binlerce binanın enkaza dönmesinin ardından, 1 yıl içerisinde bölgenin yeniden inşa edileceğinin sözü verildi. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada konutların 1 sene içinde tamamlanacağı bildirilirken, inşa çalışmasının mart ayı içerisinde başlanacağı ifade edildi. Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 885, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500 ve Kilis'te 250 konut inşa edileceği açıklandı.