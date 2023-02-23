Devlet afet bölgelerinde yaraları nasıl sardı? Deprem, sel ve yangın felaketleri sonrası bölgeler nasıl ayağa kaldırıldı?
Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremle sarsıldı. "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6'lık iki deprem sonrası 11 il adeta yerle bir oldu. Yüz binden fazla bina kullanılamaz hale gelirken, bölgede yeni yerleşim yerlerinin inşası için hemen düğmeye basıldı. Daha önce yaşanan deprem, sel ve yangın felaketlerinde bölgeleri yeniden inşa eden devlet, 11 il için de seferber oldu. Başkan Erdoğan, vatandaşlara bölgenin 1 yıl içinde yeniden ayağa kaldırılacağının sözünü verdi. Peki ama deprem, sel, yangın gibi afetler sonrası bölgeler için neler yapıldı? Yaralar nasıl sarıldı? İşte 1 yıl içinde farklı bölgelerde inşa edilen on binlerce afet konutları...
Türkiye, bugüne kadar karşılaştığı deprem, yangın, sel gibi afetler sonrası bölgeler için hızla aksiyon alırken afetzedeler için de adeta tek yürek olarak yaraları sardı. Devlet ile millet iş birliğinde afetzedelere yardımlar hızla ulaştırılırken, yetkililer de sahada yapılan çalışmaları yerinde takip ederek denetledi. Afetlerde evsiz kalan vatandaşlar için bölgelerde hızla barınma alanları oluşturulurken, çevrede bulunan oteller, öğrenci yurtları gibi kurumlar da afetzedelerin kullanımına sunuldu.
AFET BÖLGELERİNE BÜYÜK DESTEK
Yaşanan afetler sonrası afetzedelerin gıda, giyecek, eşya gibi ihtiyaçları hızla gideriliyor. Bunun yanı sıra evlerini kaybeden vatandaşlar için de bugüne kadar yaşanan afetler sonrası düğmeye basılarak kısa sürede devasa projeler hayata geçirildi. Verilen sözlerin kısa sürede tutulması vatandaşın da mağduriyetini gidererek yüzleri güldürdü. Tarihe geçen felaketlerin ardından verilen destekler acıları hafifletti.
11 İLE 199 BİNİ AŞKIN KONUT
Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen çifte deprem felaketi ile sarsılırken; akıllara daha önce yaşanan deprem, sel ve yangın gibi felaketler sonrası bölgeler için yapılan seferberlik çalışmalarını getirdi. Kahramanmaraş depremi sonrası devlet 11 ilde yüz binlerce binanın enkaza dönmesinin ardından, 1 yıl içerisinde bölgenin yeniden inşa edileceğinin sözü verildi. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada konutların 1 sene içinde tamamlanacağı bildirilirken, inşa çalışmasının mart ayı içerisinde başlanacağı ifade edildi. Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 885, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500 ve Kilis'te 250 konut inşa edileceği açıklandı.