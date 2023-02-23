AK Parti'den seçim beyannamesine deprem revizyonu: Acil Eylem Planı 81 ilde yürürlüğe alınacak

Depremin etkilediği şehirler yeniden inşa ve ihya edilecek. Yaralar hızla sarılacak. Deprem sonrası zorunlu olarak şehrini terk eden vatandaşlar yeniden memleketlerine dönecek. Seçim tarihi ile ilgili de AK Parti kurmaylarının büyük çoğunluğu 14 Mayıs'ta yapılmasını istediği öğrenildi.
'ACİL EYLEM PLANI' FORMÜLÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesi ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "İstanbul'da rahmetli Kadir Topbaş döneminde tamamlanan, ancak daha sonra uygulamaya geçirilmeyen Deprem Acil Eylem Planı'nı valiliğimiz vasıtasıyla yürürlüğe soktuk" demişti.