Kentsel dönüşüm karşıtları suspus! Provokatör muhtar sessizliğe gömüldü

TEMYİZDE KARAR DEĞİŞMEDİ

Danıştay 14. ve 6. Dairelerinin verdiği durdurma kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli alan olarak ilan edilen bölgedeki yapıların büyük çoğunluğunun yığma kargır ve 1-2 katlı yapılar olduğu, bu yapıların niteliklerinin "kötü" ve "orta" durumda olduğunu, afet anında can ve mal kaybına yol açma riski bulunduğu belirterek kentsel dönüşümün devam ettirebilmesi için davayı temyiz etti ancak karar değişmedi.