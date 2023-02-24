Kentsel dönüşüm karşıtları suspus! Provokatör muhtar sessizliğe gömüldü

Hatay'ın İskenderun İlçesi sınırlarındaki Meydan Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı, Esentepe ve Modernevler Mahallesi'nde 786 bin metrekare büyüklüğe alanlar, 16 Eylül 2013'de Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" ilan edildi.
KARARI DANIŞTAY'A TAŞIDILAR
İskenderun Körfezi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Yenileme İmar ve Kamulaştırma Derneği, radikal sol örgütler ve başını muhtarların çektiği bazı vatandaşlar, onaylı imar planı değişiklikleri ile riskli alanlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararını Danıştay'a taşıdı.
TEMYİZDE KARAR DEĞİŞMEDİ
Danıştay 14. ve 6. Dairelerinin verdiği durdurma kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli alan olarak ilan edilen bölgedeki yapıların büyük çoğunluğunun yığma kargır ve 1-2 katlı yapılar olduğu, bu yapıların niteliklerinin "kötü" ve "orta" durumda olduğunu, afet anında can ve mal kaybına yol açma riski bulunduğu belirterek kentsel dönüşümün devam ettirebilmesi için davayı temyiz etti ancak karar değişmedi.
BİNDEN FAZLA CANA MAL OLDU
Sabah gazetesinin haberine göre; 2018 yılında Danıştay İdari Dava Dairelerin Kurulu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın temyiz talebini reddedince kentsel dönüşüm durdurulmak zorunda kaldı.