Deprem bölgesinde sanayi yeniden canlanıyor! "Kurtuluş Savaşı gibi savaşacağız"

Kahramanmaraş merkezli asrın çifte depremi 10 ili etkiledi. Deprem nedeniyle binlerce ev ve işyerleri yıkılırken enkaz altında kalan 40 bine aşkın vatandaş ise vefat etti. Deprem felaketinin ardından bölge sanayicileri adeta 'Kurtuluş Savaşı' ilan etti. Sanayiciler bir taraftan fabrikada sabahlayıp üretime yeniden başlama hesapları yaparken diğer taraftan patronlar işçisini başka illere kaptırmamak için hızla konteynerler kurmaya çabası içinde çalışıyor.
GAZİANTEP'TE 18 FABRİKA ÇALIŞAMAZ HALDE
Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bölgede ağırlık sanayi demir-çelik, gıda ve tekstil yer alıyor. Kahramanmaraş'ta tesislerin bir kısmı hasarlı. Malatya'da ağır hasarlı fabrika sayısı yüzde 10, Gaziantep'te sadece 18 fabrika çalışamaz durumda. Adıyaman'da da 14 fabrikada ağır hasar var.
24 MİLYARLIK CİRO BÖLGEDEKİ BÜYÜK FİRMALAR TARAFINDAN YAPILIYOR
Sabah'ın haberine göre, büyük sanayi firmalarının cirolarının toplamı 2021'de 235 milyar TL'ydi. Bu rakama KOBİ'lerin 46 milyar liralık cirosu da eklenince toplam büyüklük 300 milyara dayanıyor. Enflasyon baz alındığında toplam rakamın 2022'de 400 milyar TL'ye yaklaştığı tahmin ediliyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) İlk 500 arasında Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve İskenderun Sanayi odalarına bağlı faaliyet gösteren 72 firmanın 31'i tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Tüm tekstil firmalarının cirosu ise 56 milyar TL. İkinci sırada ise 13 firma ile gıda üretimi var. Bölge tarımsal üretim açısından kritik bir öneme sahip. Toplamda 24 milyarlık ciro bölgedeki büyük firmalar tarafından yapılıyor.