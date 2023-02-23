Deprem bölgesinde sanayi yeniden canlanıyor! "Kurtuluş Savaşı gibi savaşacağız"

7 FİRMANIN TOPLAM DEMİR-ÇELİK SANAYİ CİROSU 4.7 MİLYAR TL

Metal sanayi 17 firmayla listenin üçüncü sırasında. İsdemir ve Tosyalı gibi büyük grupların üretimleri oldukça stratejik öneme sahip. Bölgedeki metal sanayi firmalarının cirosu 121 milyar TL. 66 firmanın toplam ihracatı ise 4 milyar 178 milyon dolar seviyesinde. Sadece büyük 66 firmanın ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1.85'i büyüklüğünde. KOBİ'ler tarafında ise depremin olduğu illerde İSO İkinci 500'deki firma sayısı 2021 itibarıyla 79. Toplam ciroları 46.7 milyar düzeyinde. KOBİ düzeyinde 7 firmanın toplam demir-çelik sanayi cirosu 4.7 milyar TL. İkinci 500'ün toplam ihracat rakamı ise 1.15 milyar dolar. KOBİ'lerde de en yüksek üretim tekstil alanında. 42 firma bu alanda faaliyet gösteriyor. 22 milyar liralık bir ciroları var.