İstanbul'da birbirlerine saldırı hazırlığında olan iki çeteye operasyon yapıldı. 30 kişi gözaltına alındı.

SALDIRI HAZIRLIĞI!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece İlçeleri'nde faaliyet yürüten iki farklı çetenin üyelerinin birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarını tespit etti.