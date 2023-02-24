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    • Haberler
    • 24.02.2023 09:39
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    • 24.02.2023 09:49
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    İstanbul'da çete operasyonu: Birbirlerine saldıracaklardı! Hücum yelekleri ele geçirildi

    İstanbul’da birbirlerine saldırı hazırlığında olan iki çeteye operasyon yapıldı. 30 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi, çelik yelek ve hücum yelekleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şafak baskını! Hücum yelekleriyle yakalandılar

    İstanbul'da birbirlerine saldırı hazırlığında olan iki çeteye operasyon yapıldı. 30 kişi gözaltına alındı.

    SALDIRI HAZIRLIĞI!
    İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece İlçeleri'nde faaliyet yürüten iki farklı çetenin üyelerinin birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarını tespit etti.

    30 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    İki ayrı çetenin üyesi 30 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

    CEPHANELİK ÇIKTI
    Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir Kalaşnikof, bir Uzi, 15 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 776,75 gram uyuşturucu madde, iki çelik yelek, iki hücum yeleği, 294 mermi ve 22 bin lira nakit para ele geçirildi.

        14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
        14 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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