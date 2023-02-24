İstanbul'da birbirlerine saldırı hazırlığında olan iki çeteye operasyon yapıldı. 30 kişi gözaltına alındı.
SALDIRI HAZIRLIĞI!
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece İlçeleri'nde faaliyet yürüten iki farklı çetenin üyelerinin birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarını tespit etti.
30 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İki ayrı çetenin üyesi 30 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
CEPHANELİK ÇIKTI
Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir Kalaşnikof, bir Uzi, 15 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 776,75 gram uyuşturucu madde, iki çelik yelek, iki hücum yeleği, 294 mermi ve 22 bin lira nakit para ele geçirildi.