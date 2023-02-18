Felaket göz göre geldi: Kesilen kolon 51 cana mal oldu

2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe "kasten adam öldürme" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

Apartmanın alt katında en son büyük bir teknoloji mağazasının kiracı olduğu öğrenildi. Aynı işyerinde daha önce başka kiracıların da faaliyet gösterdiği belirtildi.

SPOR SALONU CİNAYETİ

Diğer taraftan Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı'nın da kolonlarının kesildiği iddia edildi.