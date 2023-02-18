Felaket göz göre geldi: Kesilen kolon 51 cana mal oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'yla ilgili incelemede ön rapor hazırlandı.
Nizip ilçesinde bulunan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6 katlı aparmanla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dükkânın mülk sahipleri Faik Ö. ve Eyüp Ö. gözaltına alındı.
Bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön raporda apartmanda kolon eksikliği belirlendi.
MÜLK SAHİPLERİ
Sabah gazetesinin haberine göre; Faik Ö. ve Eyüp. Ö. ifadelerinde kendilerinin asla kolon kesmedikleri, 1990'lı yıllarda yapılan binayı sonradan aldıklarını, kolon kesildiyse bunu kiracılarının yapmış olabileceğini söyledi.