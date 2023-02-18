Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 18.02.2023 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2023 09:35
    ABONE OL

    18 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım reşat, bilezik fiyatları! Altın artacak mı, altın ne zaman alınmalı? CANLI ALTIN FİYATLARI

    Altın fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok yatırımcı altın ne kadar ve altın artacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Altın artacak mı, altın ne zaman alınmalı?

    Altın fiyatları 18 Şubat itibariyle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Sabah saatlerinnden itibaren en sık aratılanlar arasında altın fiyatları ne kadar sorusu yer alıyor. Uzmanlar konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, altın artacak mı? Altın ne kadar? İşte detaylar...

    17 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN FİYATI
    1.128,30
    1.134,81

    Altın almak isteyenler için fırsat! Altın gurusu uyardı!

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
    1.107,94
    1.108,14


    ALTIN/ONS ($) FİYATI
    1.827,86
    1.828,13

    ÇEYREK ALTIN FİYATI
    1.772,70
    1.811,80

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI
    7.090,79
    7.225,05



        YARIM ALTIN FİYATI
        3.534,32
        3.623,60

        ZİYNET ALTINI FİYATI
        7.090,79
        7.225,05

        ATA ALTIN FİYATI
        7.501,16
        7.687,61



        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
        621,85
        749,63

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
        1.024,75
        1.093,07

        GREMSE ALTIN FİYATI
        18.245,00
        18.547,00

        RAMAZAN AYI SONRASI YENİ REKORLAR GÖRÜLEBİLİR

        Ramazan ayı ile birlikte hem üretimde hem de tüketimde düşüşler yaşanabileceğini söyleyen Memiş, altında yeni rekorların beklediğini vurguladı. İslam Memiş, dolar kurunda 2023 yılı ön görüsünü tekrarladı. Memiş, öngörüsünün 24-25 lira aralığı olduğunu belirti.

            "ELİNDE OLAN SATMASIN"

            İşte İslam Memiş'in o açıklaması:

            "Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle Kapalıçarşı piyasasında 1.180 -1.182 lira seviyesinde. Bu tarafta da 1.140 lira seviyesine kadar Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme bekliyorum. Yıllık bazda baktığınız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. 1.250 – 1.280 devamında yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir. Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Özellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın da Şubat ayı içerisinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir."

            17 ŞUBAT 2023 CANLI ALTIN KURU
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bir kolon 51 kurban
            Haberler Haberler 18 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım reşat, bilezik fiyatları! Altın artacak mı, altın ne zaman alınmalı? CANLI ALTIN FİYATLARI
                SON DAKİKA