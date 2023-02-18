18 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım reşat, bilezik fiyatları! Altın artacak mı, altın ne zaman alınmalı? CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 18 Şubat itibariyle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Sabah saatlerinnden itibaren en sık aratılanlar arasında altın fiyatları ne kadar sorusu yer alıyor. Uzmanlar konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, altın artacak mı? Altın ne kadar? İşte detaylar...
17 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
1.128,30
1.134,81
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.107,94
1.108,14
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.827,86
1.828,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.772,70
1.811,80
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
7.090,79
7.225,05