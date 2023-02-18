18 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım reşat, bilezik fiyatları! Altın artacak mı, altın ne zaman alınmalı? CANLI ALTIN FİYATLARI

"ELİNDE OLAN SATMASIN"

İşte İslam Memiş'in o açıklaması:

"Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle Kapalıçarşı piyasasında 1.180 -1.182 lira seviyesinde. Bu tarafta da 1.140 lira seviyesine kadar Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme bekliyorum. Yıllık bazda baktığınız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. 1.250 – 1.280 devamında yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir. Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Özellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın da Şubat ayı içerisinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir."

17 ŞUBAT 2023 CANLI ALTIN KURU