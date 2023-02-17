Prof. Dr. Sadettin Ökten'den asrın felaketiyle ilgili ibretlik sözler: Ovalara yerleşmeyeceğiz, az katlı hafif bina yapacağız! Ahşap ve çelik...

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN KİMDİR?

1 Eylül 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası İmam – Hatip Okulları'nın kurucusu olarak bilinen Mahmut Celâlettin Ökten'dir. Annesi Emine Mahmude Hanım'dır. Doktor Ayşe Hümeyra Ökten ablasıdır.

Baba tarafından Gürcüzâdeler olarak bilinir. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'un Fatih ilçesinde geçmiştir. 1956-1960 yılları arasında Vefa Lisesi'nde okuyup mezun oldu. Ardından okuduğu İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden Yüksek İnşaat Mühendisi olarak 1964 yılında mezun oldu. Sadettin Ökten, 1969 yılında Meriç Hanım ile evlendi ve sonrasında dört çocuğu oldu.

1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne Betonarme Kürsüsü'nde asistan olarak kabul edildi. 1971 – 1973 yıllarında ABD'de misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. Askerlik görevini 1974 – 1975 yıllarında Genelkurmay Bilgi İşlem Dairesi'nde tamamladı. 1977'de doktor unvanını aldı. Kazandığı bir burs ile yüksek lisansını ABD'de yaptı. 1979-1980 akademik yılında Belçika'da bilimsel araştırmalar yaptı. 1982 yılında doçentliğe yükseldi. 1985'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne geçti. 1989'da profesörlüğe yükseldi.