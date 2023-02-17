Prof. Dr. Sadettin Ökten'den asrın felaketiyle ilgili ibretlik sözler: Ovalara yerleşmeyeceğiz, az katlı hafif bina yapacağız! Ahşap ve çelik...

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü üst üste yaşanan 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası oluşan yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor. On binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binden fazla vatandaşımızın yaralandığı ve on binlerce evin enkaza döndüğü "asrın felaketi" sonrası bir yandan da yerleşim yerleri ve yapılar tartışma konusu oldu.
Yapı mühendisliği alanında uzman ve aynı zamanda önemli bir düşünce adamı olan Prof. Dr. Sadettin Ökten'in ovalara yerleşilmemesi, az katlı ve hafif binalar yapılması ile ilgili verdiği öğütler gündem oldu.
"OVALARA YERLEŞMEYECEĞİZ AZ KATLI BİNA YAPACAĞIZ"
Prof. Dr. Ökten konuşmasında, "Ovalara yerleşmeyeceğiz. Ovalar ziraat için. Bunun dini kaynaklarda karşılığı da var, jeolojik kaynaklarda karşılığı da var. Bu arada hakkı yenen bir meslek grubundan size söz edeceğim: Geoteknik mühendisliği. Hiç ortada yoklar. Halbuki mevzu onların mevzu. 'Nedir o?' derseniz, zemin mekaniği. Jeologlar alttaki kayaya kadar gelirler. Ondan sonra üstte bir zemin var. Otuz metre, kırk metre, elli metre, altmış metre...