"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 10 ilde enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ve afet nedeniyle sokakta kalan depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri aralıksız sürüyor.
Sivil toplum kuruluşları (STK), "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.
Çok sayıda kuruluş, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'e yardım ulaştırdı.
Yardım kuruluşları, 10 ilde hem yıkıntılarda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor hem de farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla depremzedelere hizmet veriyor.