Şu ana kadar 415 tırlık insani yardım malzemesi de bölgeye ulaştırıldı. Günlük olarak da 250 bin kişiye yemek dağıtımı devam ediyor.

MANEVİ HİZMETLER ARALIKSIZ

Depremlerin ardından en elzem konuların başında gelen defin işlemleri konusunda da Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli tedbirleri alarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdü.