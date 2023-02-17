"Manipülasyon yapmam mesleği bırakırım" diyen Fatih Altaylı'nın 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden attığı iftira ve yalanlar

Devletin birçok kurumunu farklı şekillerde hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan Habertürk Yazarı Fatih Altaylı depremin 3. günü yardım kampanyası yapmak istediklerini ancak engellendikleri duyurmuştu. Turkuvaz Medya çatısı altında yapılan ortak yayın sonrası toplanan 115,1 milyar liralık bağış rakamı sonrası yine iftiraya başlayan Altaylı, "Yani tam bir dostlar alışverişte görsün durumu" diyerek bankaların yaptığı bağışları hedef aldı. İşte 8 Şubat'taki yayında "Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam" diyen Altaylı'nın depremin ilk gününden itibaren Habertürk ekibiyle birlikte ortaya attığı yalan ve manipülasyonlar.