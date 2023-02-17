Türkiye Tek Yürek olurken sermaye sınıfta kaldı! Merkez Bankası'nı hedef alanlara 99 hatırlatması...





BAĞIŞ 115 MİLYARI GEÇTİ

Dünyaya örnek olan kampanyada, depremzedeler için tam 115 milyar 146 milyon 528 bin Türk Lirası toplandı.

Yardımseverler, AFAD ve Kızılay için 9 milyon 10 bin SMS göndererek kampanyaya destek verdi.

Eşine az rastlanır bir kardeşlik örneği sergilenen tarihi gece; iş, sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra genci, yaşlısı, çocuğu Türkiye'nin dört bir yanından yardımseverlerin katılımıyla büyük bir rekora koştu. Ekranların sevilen isimleri, Türkiye'ye canlı yayında bağış çağrısında bulundu.

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.

Vatandaşların ve resmi kurumlarımızın büyük destek verdiği bu gecede paranın baronları ise sınıfta kaldı! Özellikle her meselede iktidara parmak sallamaya kalkan 'zenginler kulübü' TÜSİAD'ın sessizliğe gömülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu meseleyi Sabah Yazarı Melih Altınok köşesine taşıdı.

Altınok sermayenin ölü taklidi yapmasına dikkat çekerken "Türkiye Tek Yürek isimli kampanyada kimsenin elini tutan yoktu... Günlerdir "Yardım toplayacağız, program yapacağız ama engelleniyoruz" diye ağlayan çığırtkan takımı da pekâlâ katılabilirdi. Ama tüm enerjilerini ulusal yardım kampanyasını itibarsızlaştırmak için harcamayı tercih ettiler." ifadelerini kullandı.

Altınok şunları yazdı;

"Türkiye örnek bir yardım kampanyasının altına imza attı. Tüm televizyonlarda aynı anda yayımlayan kampanyayla 115 milyar TL civarında para toplandı.

"TÜSİAD ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI"

Lafı dolandırmaya gerek yok. Halkımızın ve resmi kurumların büyük destek verdiği gecede birkaç istisna dışında holdinglerimiz, işadamlarımız, zengin ailelerimiz, TÜSİAD'ımız ölü taklidi yaptılar.

Öyle ya, sadece geçen yıl devletin vazgeçtiği vergi miktarının yüz milyarlarca olduğu düşünülürse 115 milyar lira sermayemiz için nedir ki?

Ama biten, geçip giden bir şey yok...

Yük orada, orta yerde duruyor.

Bir an önce kendilerini de sahneye bekliyoruz.

"BİZİMLE DEĞİLLER"

"Türkiye Tek Yürek" isimli kampanyada kimsenin elini tutan yoktu...

Günlerdir "Yardım toplayacağız, program yapacağız ama engelleniyoruz" diye ağlayan çığırtkan takımı da pekâlâ katılabilirdi.

Ama tüm enerjilerini ulusal yardım kampanyasını itibarsızlaştırmak için harcamayı tercih ettiler.

Eski parayla konuşan bir esnafın "50 bin TL'lik" bağışını "50 milyar" diye telaffuz etmesini bile kullandılar. Bugünlerde, müsilaj gibi su yüzüne çıkan toplumsal tortunun alkışıyla başı dönen bu lüzumsuzlar, çiğ insanlar, bizimle olmadıklarını kolektif hafızamıza kazıdılar."

MERKEZ BANASI ÜZERİNDEN ALGIYA GİRİŞTİLER

Öte yandan Merkez Bankası'nın yaptığı 30 Milyarlık yardım da belli odakların zoruna gitti.

Başını CHP'ye yakın isimler HDP'li Selahattin Demirtaş ve FETÖ'cüler sosyal medyada algıya girişerek Merkez Bankası'nın yaptığı bağış üzerinden kampanyayı karalamaya çalıştı.

İşte o isimlerden bazıları;