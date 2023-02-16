"Devlet bölgede yok" algısına uluslararası operasyon! Madonna'ya AHBAP için kim sufle verdi?





Şimdi bu konuda bana hiç kimse Madonna'nın bağış yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu kendi kendine bulduğunu anlatmaya kalkmasın. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ahbap'ın bir sivil toplum kuruluşu olarak Madonna gibi dünya çapında bir yıldıza ulaşma kapasitesine ilişkin herkesin bir fikri var. Hele de bizim meslekten olanların Madonna'ya bu konuda bir yönlendirme yapıldığını anlamaması mümkün değil.



Ama konu Madonna değil.

Yani mesele sadece Madonna ile teması olan birilerinin bağış yapılacak en iyi yerin Ahbap olduğunu düşünmeleri ve bu şekilde bilgi vermeleri olmuş olsa ortada bir sorun olmayacak.



