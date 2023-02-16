"Devlet bölgede yok" algısına uluslararası operasyon! Madonna'ya AHBAP için kim sufle verdi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye ve dünyanın dört bir yanından depremzedelere yardım gelmeye devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren "devlet bölgede yok","yardımlar yerine ulaşmıyor","AFAD çalışmıyor" algısı yapıp yardımları devlet harici kurumlara yönlendirenlere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında sert tepki gösterdi.
"BUNLAR SAHTEKAR"
Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılmasının en doğru yol olduğunu belirten Bahçeli, "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da AHBAP'çılar ve BABALA'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır" ifadelerini kullandı.
EN DOĞRUSU AFAD
11 Şubat'ta Diyarbakır'a yaptığı ziyarette konuşan Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri de mayısa ertelenmiştir. Yani 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan ceplerini mayıs ayına ertelenmek suretiyle burada böyle bir ertelemeyi, ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.