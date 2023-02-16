Okullar 27 Şubat'ta mı açılacak 2023? Deprem nedeniyle okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 10 ilde okullar hangi gün açılacak? 2023 MEB takvimi!

'Okullar ne zaman açılacak' sorusunun cevabını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. Deprem nedeniyle eğitime ara verilmişti. Peki, Okullar 27 Şubat'ta mı açılacak 2023? Deprem nedeniyle okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 10 ilde okullar hangi gün açılacak? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 71 İL İÇİN KARAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 depremin ardından alınan kararları açıkladı. Bakan Özer, 20 Şubat Pazartesi günü depremden etkilenen 10 il dışındaki illerde eğitimin başlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor" ifadelerini kullandı.
Depremden etkilenen 10 ilde ise tatil daha uzun sürecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
"10 İLDE KALAN ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ OLARAK OKULA GÖTÜRÜLECEK"
Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, "Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz" dedi.
HANGİ OKULLAR AÇILACAK?
Bakan Özer, "Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.
Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar deprmeden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." ifadelerini kullandı.