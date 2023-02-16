Okullar 27 Şubat'ta mı açılacak 2023? Deprem nedeniyle okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 10 ilde okullar hangi gün açılacak? 2023 MEB takvimi!

Depremden etkilenen 10 ilde ise tatil daha uzun sürecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

"10 İLDE KALAN ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ OLARAK OKULA GÖTÜRÜLECEK"

Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, "Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz" dedi.

HANGİ OKULLAR AÇILACAK?

Bakan Özer, "Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.

Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar deprmeden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." ifadelerini kullandı.