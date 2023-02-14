MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bin nasihat fayda etmiyor ama yeri geliyor bir müsibet kendimize gelmemize vesile oluyor.

Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz.