Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.02.2023 02:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2023 07:55
    ABONE OL

    "Türkiye Tek Yürek" yayını sonrası duyurdular! AFAD ve Kızılay'a yapılan bağışlara vergi indirimi: Banka dekontu yeterli

    Türkiye, asrın felaketi sonrası yaralarını sarıyor. 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, ATV'nin de aralarında bulunduğu ulusal televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında yardım gecesi düzenledi. Milyarca TL'lik bağış toplandı. Gelişme üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Buna göre; AFAD ve Kızılay'a yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    AFAD ve Kızılay’a yapılan bağışlara vergi indirimi

    Depremlerden etkilenen afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Türk Kızılayın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.

    Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bağış ve yardımlar yapılıyor.



    BANKA DEKONTLARI YETERLİ
    Afetzedeler için AFAD Başkanlığı ve Türk Kızılayın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.

    Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabiliyor.




    Ayni bağışlar AFAD Başkanlığının kendisine yapılabileceği gibi AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecek. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecek.



        İNDİRİM KONUSU OLACAK
        Söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda, KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu olabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
        Haberler Ekonomi "Türkiye Tek Yürek" yayını sonrası duyurdular! AFAD ve Kızılay'a yapılan bağışlara vergi indirimi: Banka dekontu yeterli
            SON DAKİKA