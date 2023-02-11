Enkaz üzerinde siyaset yapanlara sert tepki! Başkan Erdoğan: Ahlaksızca, edepsizce saldırının peşindeler

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet skandal yayında şu ifadeleri kullandı:

Devlet niye var, devleti ben sadece hak ararken karşımda polis topu olarak görmek istemiyorum. Devlet vatandaşını koruyup, kollamakla var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantığı yanlış. Herkes bunu bir sorgulasın. Buradaki tablonun ardından herkes şunu kafasına kazıyabilir; böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur.