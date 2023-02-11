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    • 11.02.2023 15:49
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    • 11.02.2023 16:11
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    Enkaz üzerinde siyaset yapanlara sert tepki! Başkan Erdoğan: Ahlaksızca, edepsizce saldırının peşindeler

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından afet bölgesine giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu. Yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri ve yardımlarla ilgili bilgilendirmede bulunan Başkan Erdoğan, muhalefetin başında bulunduğu çirkin karalama kampanyasına sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "Maalesef bazı odaklar, siyasi partiler, STK'lar ahlaksızca, edepsizce, bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde saldırının peşinde." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Enkaz üzerinde siyaset yapanlara sert tepki!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Diyarbakır'da çadır kentte incelemelerde bulunarak depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

    VATANDAŞIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ
    Erdoğan yaptığı açıklamada alınan son kararları ve afet bölgesinde atılan adımları duyurdu:
    "Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Hatay'ı, dün Adıyaman'ı yerinde gördük, aksaklıkları tespit edip gereken talimatları verdik. İnşallah buralardaki çalışmaları da hızla bitirerek ölü veya diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız.

    Ardından da hızla enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yüz binlerce konutu altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, daha doğrusu depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz.

    100 MİLYAR AYIRMIŞ DURUMDAYIZ
    Bir yıl içerisinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Az önce saydığım illerde deprem ve sel felaketlerinde nasıl bu işleri başardıysak, inşallah Diyarbakır'da da diğer 9 vilayetimizde de bunları başaracağız.

        Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Sadece Hazine Maliye'den bu işler için 100 milyar ayırmış durumdayız. Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız.

        SALDIRININ PEŞİNDELER
        AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, belediyelerimizle, sivil toplumumuzla, gönüllülerimizle tokyekun deprem seferberliği içindeyiz. Maalesef bazı odaklar, siyasi partiler, STK'lar ahlaksızca, edepsizce, bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır.

        Beraberlik içinde olma zamanıdır. Reklam, şöhret veya gündem olma peşinde koşmayan o gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi iyi biliyoruz. Milletimizle dayanışma gösteren ülkelere de şükranlarımı sunuyorum."

        MUHALEFETİN İĞRENÇ PROVOKASYONU
        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu felaketin henüz ilk günününde AFAD'a randevu için talepte bulunduğu ve geri dönüş alamadığını öne sürerek provokasyonun fitilini ateşledi.

            Süreç boyunca yardımalrın engellendiği, devletin felaket bölgesine yeterli yardım ulaştırmadığı, hasar gören Hatay havalimanının ABB tarafından onarıldığı dahil birçok gerçek dışı iddiayı piyasaya süren Kılıçdaroğlu'na diğer, sözde muhalefet temsilcileri de katıldı.

            İP lideri Meral Akşener ve yardımcısı Koray Aydın seçim tarihi ve vatandaşın tercihleri konusunda kirli bir hesaplamaya giderken; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, yardım görevlisine hırsızlık iftirası atmak, arama-kurtarma ekiplerinin önce AK Partilileri enkazdan çıkardığını öne sürecek kadar zırvaladı.

            DEVLETİN DÜŞMANI OLMAK HAKTIR
            Ahmet Şık deprem bölgesinden canlı yayında açık bir devlet düşmanlığı çağrısı yaptı.

            TİP İstanbul Milletvekili Ahmet skandal yayında şu ifadeleri kullandı:
            Devlet niye var, devleti ben sadece hak ararken karşımda polis topu olarak görmek istemiyorum. Devlet vatandaşını koruyup, kollamakla var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantığı yanlış. Herkes bunu bir sorgulasın. Buradaki tablonun ardından herkes şunu kafasına kazıyabilir; böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur.
                Yüzyılın felaketinde dakika dakika tüm detaylar!
                Haberler Güncel Enkaz üzerinde siyaset yapanlara sert tepki! Başkan Erdoğan: Ahlaksızca, edepsizce saldırının peşindeler
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