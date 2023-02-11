Enkaz üzerinde siyaset yapanlara sert tepki! Başkan Erdoğan: Ahlaksızca, edepsizce saldırının peşindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Diyarbakır'da çadır kentte incelemelerde bulunarak depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
VATANDAŞIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ
Erdoğan yaptığı açıklamada alınan son kararları ve afet bölgesinde atılan adımları duyurdu:
"Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Hatay'ı, dün Adıyaman'ı yerinde gördük, aksaklıkları tespit edip gereken talimatları verdik. İnşallah buralardaki çalışmaları da hızla bitirerek ölü veya diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız.
Ardından da hızla enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yüz binlerce konutu altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, daha doğrusu depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz.
100 MİLYAR AYIRMIŞ DURUMDAYIZ
Bir yıl içerisinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Az önce saydığım illerde deprem ve sel felaketlerinde nasıl bu işleri başardıysak, inşallah Diyarbakır'da da diğer 9 vilayetimizde de bunları başaracağız.