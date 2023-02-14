Asrın felaketinde umut haberleri! 248. saatte mucize! 17 yaşındaki Aleyna Ölmez 11. günde enkazdan sağ çıktı

İsminin Ela olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğu ekiplerin çalışmasıyla depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

226. SAATTE ENKAZ KARANLIĞINDAN AYDINLIĞA

Kahramanmaraş'ta Kalkan Apartmanının enkazından 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depremin 10. gününde 226. saatte sağ olarak çıkarıldı. Kekeç, uzun uğraşlar sonucunda enkazın altından çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edilirken, kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak bir can daha kurtarmanın sevincini yaşadı.

222. SAATTE MUCİZENIN ADI MELİKE İMAMOĞLU

Arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'ta sürdürdüğü çalışmalarda depremin 222. saatinde enkaz altında bulunan Melike İmamoğlu'na ulaşıldı. Saatler süren çalışmaların ardından Melike İmamoğlu enkaz altından bilinci açık bir şekilde çıkarıldı.

"KULAKLARIMA İNANAMADIM DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"

Kurtarma çalışmasına katılan ekip o anları A Haber'e anlattı. Arama kurtarma çalışmalarında Melike'nin enkaz altında sesini duyan Hasan isimli görevli büyük bir mutluluk yaşarken, "İmdat imdat diye sesleniyordu. Kulaklarıma inanamadım. Dizlerimin bağı çözüldü. Hemen sesi durdurduk. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Baktık hala konuşuyor bizimle. O kadar iyiydi ki enerjisi. Bizden daha iyiydi yani. Mucize onda mucize." cümleleriyle mucize anlarını anlattı.

212. SAATE SAĞ OLARAK KURTARILDI

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.





209 SAAT SONRA ŞEHADET GETİREREK ENKAZDAN ÇIKTI

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem afetinin 209. saatinde enkaz altından çıkarılan Fatma şahadet parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirdi. Asrın felaketinin 9. günde kurtarılan Fatma'nın sağ olarak kurtuluşu umutları yeşertirken sevinçle karşılandı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'dan güzel bir haber daha geldi. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında baba ile kızına sağ olarak ulaşıldı. Ekipler baba ile kızını enkazın altından kurtarmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Uzun uğraşlar sonucunda önce baba kurtarılırken ardından kızı Fatma için ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Fatma da enkazdan 209. saatte sağ olarak kurtarıldı. Genç kız enkazdan çıkarılırken şehadet parmağını havaya kaldırarak "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyerek kelime-i şahadet getirdi. Ardından genç kız sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Deprem afetinin 9. gününde gelen bu güzel haber umutları yeşertip ekipleri daha da çok motive etmeye başladı.



Öte yandan aynı aileden başkalarının da enkaz altında sağ olup olmadığı yönünde çalışmalar sürüyor.

ENKAZDAN HAYATA UZANAN EL

Enkazın 208. saatinde Hatay'da bir vatandaş enkazın altından hayata el salladı. İçeride 4 kişilik bir aile olduğu tahmin edilirken yer altı görüntüleme cihazı ile yer tespit edilirken kurtarma çalışmaları hız kazandı.

207. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı.

AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı.

207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yücel'in babası ve kardeşlerini arama çalışması sürüyor.