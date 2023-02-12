Enkaz üzerinde siyaset yapanlara depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz

4 çocuk babası Abdullah Akgün (37): Evim, kendim, çocuğum, şehrim. Neye yanayım şaşırdım. Hatay benim her şeyimdi. Hiçbir hatıram kalmadı. Çok şükür hayattayız. Bizler kardeşiz, kimse desteğini esirgemesin. Benim çok büyük bir ülkem var. Herkese yetecek ekmek var. Allah'ın izniyle yeniden ayaklanacağız.