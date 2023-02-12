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    • Haberler
    • 12.02.2023 07:36
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    • 12.02.2023 07:51
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    Enkaz üzerinde siyaset yapanlara depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından bölgeye koşan AFAD yardım faaliyetleriyle depremzedeleri yalnız bırakmadı. Kurulan çadırkentler afetzedeleri ağırlıyor. Enkaz üzerinde siyaset yapanlara inat depremin vurduğu vatandaşlar, sağlanan yardımlar için teşekkürlerini sundu. Depremzedeler, "Çok büyük bir ülkemiz ve herkese yetecek ekmeğimiz var. Devletimiz dün olduğu gibi yine bizi unutmaz. Yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyoruz" diyor.

    Depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz

    Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden en fazla etkilenen Hatay enkaza döndü. Canlar verildi, evler harabeye döndü, dükkânlar yıkıldı. Hatay'da yaşanan deprem sonrası evini kaybeden ve çadırda yaşamaya başlayan ailenin yaşananları tüm gerçekliğiyle paylaştı.

    Hatay'da kurulan çadırkentte yaşam tüm zorluklara rağmen devam ediyor. 3 metrekarelik çadırda kalan 8 kişilik aile, "Eşimiz dostumuz öldü, her şeyimiz yok oldu" diyerek yaşadıkları zorlu günleri anlattı.

    HİÇBİR HATIRAM KALMADI
    Sabah gazetesinin haberine göre; hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir deprem yaşadıklarını anlatan aile, duygularını ile paylaştı.

    4 çocuk babası Abdullah Akgün (37): Evim, kendim, çocuğum, şehrim. Neye yanayım şaşırdım. Hatay benim her şeyimdi. Hiçbir hatıram kalmadı. Çok şükür hayattayız. Bizler kardeşiz, kimse desteğini esirgemesin. Benim çok büyük bir ülkem var. Herkese yetecek ekmek var. Allah'ın izniyle yeniden ayaklanacağız.

        GECE YARISINA KADAR GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORUM
        Didem Akgün (33):         Ben kendimi idare ederim ancak el kadar yavruma üzülüyorum. Sıraç'ım daha çok küçük. Çadırımız soğuk oluyor. Devletimiz kısa sürede bize kolaylık sağlarsa çok mutlu olacağız.

        Mert Akgün (16): Sabah erken saatlerde çadırdan çıkıyorum gece yarısına kadar gönüllü olarak çalışıyorum. Biz düştük evet ama bizden daha zor durumda olanlar var.

        Berkay Akgün (11): Herkes bir şeyler veriyor abi. Yardım geliyor. Kimseden haber alamıyoruz. Okulum ne olacak bilmiyorum.

            CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ DUYAR
            Önder Doğruyol (60): Hiç evim olmamıştı, kiradaydım. Canımızı zor kurtardık, nasıl çıktık hatırlamıyorum. Herkes öldü. Kalp hastasıyım. Beni biraz zorluyor ama yapacak bir şey yok.

            Sabiha Doğruyol (52): Oğlum, ihtiyacımdan fazla hiçbir şey istemiyorum. Depremden önce CİMER'e yardım için yazmıştım. Sonra kendimi sokakta buldum. Bugünüme şükrediyorum. Cumhurbaşkanımız duyarlıdır, bizi duyar, göz kulak olur. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de bizi unutmaz. İnanıyorum. Geçecek bugünler.

            Çiğdem Doğruyol (26): Astım hastasıyım. O gece çok korkunçtu. Yaralanarak çıktık. Depremden 2 gün sonra nişanım vardı. Hayallerim yarım kaldı.
                Depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz
                Haberler Haberler Enkaz üzerinde siyaset yapanlara depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz
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