Enkaz üzerinde siyaset yapanlara depremzedelerden mesaj: Devletimize güveniyoruz

Kahramanmaraş merkezli deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden en fazla etkilenen Hatay enkaza döndü. Canlar verildi, evler harabeye döndü, dükkânlar yıkıldı. Hatay'da yaşanan deprem sonrası evini kaybeden ve çadırda yaşamaya başlayan ailenin yaşananları tüm gerçekliğiyle paylaştı.
Hatay'da kurulan çadırkentte yaşam tüm zorluklara rağmen devam ediyor. 3 metrekarelik çadırda kalan 8 kişilik aile, "Eşimiz dostumuz öldü, her şeyimiz yok oldu" diyerek yaşadıkları zorlu günleri anlattı.
HİÇBİR HATIRAM KALMADI
Sabah gazetesinin haberine göre; hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir deprem yaşadıklarını anlatan aile, duygularını ile paylaştı.
4 çocuk babası Abdullah Akgün (37): Evim, kendim, çocuğum, şehrim. Neye yanayım şaşırdım. Hatay benim her şeyimdi. Hiçbir hatıram kalmadı. Çok şükür hayattayız. Bizler kardeşiz, kimse desteğini esirgemesin. Benim çok büyük bir ülkem var. Herkese yetecek ekmek var. Allah'ın izniyle yeniden ayaklanacağız.