Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi

Türrk Hava Yolları (THY), onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu.
UÇUŞLARIMIZ TEKRAR BAŞLAMIŞTIR
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.
Üstün, 13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağını açıkladı.
Üstün, şunları kaydetti:
"13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."
İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hasar görmesinin ardından onarılan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan THY uçağı, dönüş yolcularını aldı.