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    • Haberler
    • 13.02.2023 06:24
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    • 13.02.2023 06:24
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    Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi

    Türk Hava Yolları, onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşların yeniden başladığını duyurdu. Onarımının ardından Hatay Havalimanı’ndan hareket eden Türk Hava Yolları’nın (THY) "TK 6946" sefer sayılı uçağı İstanbul Havalimanı’na indi.

    AJANSLAR
    Uçuşlar yeniden başladı! THY’den Hatay-İstanbul seferi

    Türrk Hava Yolları (THY), onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu.

    UÇUŞLARIMIZ TEKRAR BAŞLAMIŞTIR
    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.

    Üstün, 13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağını açıkladı.

    Üstün, şunları kaydetti:
    "13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."

    İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
    Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hasar görmesinin ardından onarılan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan THY uçağı, dönüş yolcularını aldı.
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        Haberler Haberler Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi
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