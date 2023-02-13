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    • Haberler
    • 13.02.2023 08:33
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    • 13.02.2023 08:33
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    13 Şubat bugün okullar açılıyor mu? Deprem tatili ne zaman bitiyor? Anasınıfı, ilkokul, lisede dersler yarın başlıyor mu? MEB 2023 eğitim-öğretim takvimi!

    Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası eğitimle alakalı yeni kararlar duyuruluyor. Peki, 13 Şubat bugün okullar açılıyor mu? Deprem tatili ne zaman bitiyor? Anasınıfı, ilkokul, lise dersleri bugün başlıyor mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    13 Şubat yarın okullar açılıyor mu 2023?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar arama motorlarında araştırılıyor. Akşam saatlerinde, "13 Şubat bugün okullar açık mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından eğitimle alakalı kararlar duyuruldu. Peki, 13 Şubat bugün okullar açılıyor mu? Deprem tatili ne zaman bitiyor? Anasınıfı, ilkokul, lise dersleri bugün başlıyor mu? İşte merak edilenler...

    MEB: TÜM TÜRKİYE'DE TATİLİ UZATMA KARARI!

    Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; 71 ilde tüm okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Özer, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başlayacak' dedi. Bakan Özer, "10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" ifadelerini kullandı.

    ANAOKULLARI NE ZAMANA KADAR TATİL?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Afet yaşanan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri dışında kalan 71 ilimizde bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 13/02/2023 tarihinde başlanacak.

    MEB'e bağlı okullarda 20 Şubat tarihine kadar eğitim öğretim olmayacak.

        ÖZEL OKULLARDA ANAOKULLARI AÇILIYOR

        Türkiye Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada depremin etkilediği 10 il dışındaki 71 ilde eğitime 13 Şubat 2023 pazartesi günü başlanacak.

        Milli Eğitim Bakanlığı alınan kararın gerekçesini şöyle açıkladı: "Hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından, mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin olduğu Bakanlığımıza ulaşan yazılardan anlaşılmaktadır.

        Bu nedenle Afet bölgesindeki 10 il dışında 71 ilimizde, özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat Pazartesi tarihinde eğitim öğretime başlamaları uygun görülmüştür. "
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        Haberler Haberler 13 Şubat bugün okullar açılıyor mu? Deprem tatili ne zaman bitiyor? Anasınıfı, ilkokul, lisede dersler yarın başlıyor mu? MEB 2023 eğitim-öğretim takvimi!
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