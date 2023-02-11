Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan mucize bebekler tüm Türkiye'nin evlatları oldu! Umut hep var: 158. saatte mucizenin adı Hafsa Dağcı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.

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Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken 85 milyon tek yürek oldu. Depremin 6. gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

158. SAATTE BİR KİŞİ DAHA ÇIKARILDI

Ekipler, bir haftadır enkaz altında kalan Hafsa Dağcı'yı sıkıştığı yerden yoğun ve titiz çalışmalar sonucu depremin 158. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.

HAFSA TEYZE KURTARILDI | VİDEO İZLE