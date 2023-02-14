Asrın felaketinde umut haberleri! 198. saatte peş peşe mucizeler

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Ekipler enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için yoğun çaba harcarken her geçen dakika yeni bir mucize yaşanıyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.
198 SAATTE PEŞ PEŞE MUCİZE HABERLERİ
Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 9. gününde 198. saatte 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin Adıyaman'da enkaz altından 'Domuz damı' yöntemiyle sağ olarak kurtarıldı.
198. SAATTE MUHAMMED CAFER SAĞ OLARAK ÇIKARILDI | VİDEO İZLE
Abdülmusa Caddesi Fırat apartmanında enkazın 3. katında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler domuz damı denilen yöntemle Muhammed'e ulaştılar. Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı.
Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla Kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı. Muhammed'in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
Depremzede Çetin dışarı çıkarıldığında panik yaşamaması için kurtarma ekiplerinden alkış ya da kutlama yapmaması istenirken, ambulansın hastaneye gitmesinin ardından tüm ekipler birbirlerine sarılarak kutlama yaptılar.
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.