10 yaş altı çocuğu olan annelere idari izin var mı, kaç gün? Çalışan annelere idari izin ne zaman başlıyor bitiyor? 20 Şubat'a kadar...

Annelere idari izin hakkında araştırmalar arttı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre 20 bin 665 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 88 kişi de kurtarıldı. Tüm Türkiye'de yas ilan edilirken 10 yaş altı çocuğu olan anneler idari izin verildi. Peki 10 yaş altı çocuğu olan anneler idari izinli mi, kaç gün 2023? Annelere idari izin ne zaman bitiyor?