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    • Güncel
    • 10.02.2023 20:06
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    • 10.02.2023 20:25
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    Irkçı kafatasçı durulmuyor! Ümit Özdağ'ın 'Telefon çalan Suriyeli' yalanının deşifresi: Provokasyonu elinde patlayınca hemen sildi

    Türikye, asrın felaketi sonrası yaralarını sarmaya devam ederken muhalefet enkaz üzerinden miting yapmaya, mesnetsiz iddia ve iftiralarla böylesi hassas dönemde toplumu yanlış yönlendirmeye devam ediyor. Zafer Partisi'nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın deprem sonrası başlattığı kuyruklu yalan furyası sürüyor. Mehmetçik'i hedef alıp, insanlık dışı bir şekilde "(Enkazdan) Önce AKP'liler çıkartılıyor" algısını yayan Özdağ bu kez de sosyal medya hesabından "Telefon çalan Suriyeli" yalanını dolaşıma soktu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Ümit Özdağ'ın itham ettiği Abdulbaki Bozdağ'ın gönüllü olarak deprem bölgesinde bulunduğu hafız bir imam adayı olduğu açıklandı. Bozdağ, "Onu Allah'a havale ediyorum. Dava açıp geliri depremzedelere bağışlayacağım" dedi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Irkçı kafatasçı durulmuyor!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.



    Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.



    İLK OLARAK KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI
    İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı... Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumlu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.

    CHP'li belediye başkanları da hayra PR karıştırarak yapılan her çalışmaya çökmeye yeltendi, "Hatay Havalimanı biz onardık, İskenderun Limanı'nı biz söndürdük" algısını işledi.

    MERAL HANIM'DAN SEÇİM HESABI
    Kılıçdaroğlu'nun ortağı Akşener de afetin 3. gününde ortaya çıkarak seçim hesaplarına başladı. Murat Yetkiner'in sorularını yanıtlayan Akşener, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" dedi.



        IRKÇI PROVOKATÖR ÜMİT ÖZDAĞ SAHNEDE
        Kılıçdaroğlu ve Akşener'in enkaz alanını mitin alanına çeviren eylem ve söylemlerinin etkisi sürerken ırkçı provokatör Ümit Özdağ sahneye çıktı.

        MEHMETÇİK'İ HEDEF ALDI
        "Ortada devlet yok, koordinasyon yok, asker daha dün ortada görünmeye başlamış"         iftirasını atan Özdağ, sahadaki çalışmaları gölgeleyip Mehmetçik'i zan altında bıraktı.

        İNSALIK DIŞI YALAN
        Zafer Partisi Genel Başkanı, rezil sözlerle yürüttüğü algı operasyonunu ise insanlık dışı bir yalanla taçlandırdı. "(Enkazdan) Önce AKP'liler çıkartılıyor" algısını yayan Özdağ, büyük tepki uyandırdı.


        TELEFON ÇALAN SURİYELİ YALANININ DEŞİFRESİ
        Öte yandan ırkçı ve kafatasçı Ümit Özdağ, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yürüttüğü sistematik yalan siyasetiyle yeni bir skandala imza attı.

        "Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" paylaşımında bulunan Özdağ'ın çirkin provokasyonu elinde patladı.



        Söz konusu görüntülerde yer alan mavi yağmurluklu kişinin iddia edildiği üzere Suriyeli olmadığı, telefonun da kendisine ait olduğu öğrenildi.

        Ümit Özdağ'ın "Telefon çalan Suriyeli" diye itham ettiği Abdulbaki Bozdağ'ın gönüllü olarak deprem bölgesinde bulunduğu hafız bir imam adayı olduğu açıklandı.

        TAZMİNAT DAVASI AÇTI: "ONU ALLAH'A HAVALE EDİYORUM, GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYACAĞIM"
        Yaşananlar sonrası Ümit Özdağ'ın iftirasına uğrayan Bozdağ, "Suriyeli değilim, Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, Diyanet vakfında hafızım. Ümit Özdağ hakkında tazminat davası açacağım, geliri de depremzede ailelere bağışlayacağım. Onu Allah'a havale ediyorum" dedi.

            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

            Söz konusu açıklamada, "İtfaiye erinin cep telefonunun çalındığı iddiası gerçek dışıdır. Manipülatif içerikler karşısında vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve asılsız iddialara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

            Şanlıurfa Valiliğinden arama kurtarma çalışması sırasında telefon hırsızlığı iddiasına açıklama:

            "Sosyal medya paylaşımında çalındığı iddia edilen telefonun, kendisine (gönüllü arama kurtarma üyesi) ait olduğu ve içerisinde adına kayıtlı hattın takılı olduğu tespit edilmiştir"



            Gelişmeler üzerine Ümit Özdağ apar topar paylaşımını sildi.
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            Haberler Güncel Irkçı kafatasçı durulmuyor! Ümit Özdağ'ın 'Telefon çalan Suriyeli' yalanının deşifresi: Provokasyonu elinde patlayınca hemen sildi
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