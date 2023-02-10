Irkçı kafatasçı durulmuyor! Ümit Özdağ'ın 'Telefon çalan Suriyeli' yalanının deşifresi: Provokasyonu elinde patlayınca hemen sildi

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşirenler kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.
İLK OLARAK KILIÇDAROĞLU SAHNEYE ÇIKTI
İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı... Kılıçdaroğlu asrın felaketinde sorumlu olarak Başkan Erdoğan'ı işaret etti, Bakanları hedef gösterdi.
CHP'li belediye başkanları da hayra PR karıştırarak yapılan her çalışmaya çökmeye yeltendi, "Hatay Havalimanı biz onardık, İskenderun Limanı'nı biz söndürdük" algısını işledi.
MERAL HANIM'DAN SEÇİM HESABI
Kılıçdaroğlu'nun ortağı Akşener de afetin 3. gününde ortaya çıkarak seçim hesaplarına başladı. Murat Yetkiner'in sorularını yanıtlayan Akşener, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" dedi.