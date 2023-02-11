Gıyabi cenaze namazına nasıl niyet edilir, nasıl kılınır? Diyanet'ten açıklama! Depremde hayatını kaybedenler için....

Gıyabi cenaze namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı görüşlerini açıkladı. İşte gıyabi cenaze namazı hakkında tüm detaylar..
GIYABİ CENAZE NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Gıyabi cenaze namazı hakkında araştırmalar hızlandı. Gıyabi cenaze namazı, dinen uygulanan namazlardan birisidir. Asıl olanı cenazenin aslen hazır bulunmasıdır. Ancak bazı durumlarda günümüzde gıyabi cenaze namazı kılınabilmektedir.
DİYANET'TEN AÇIKLAMA
Gıyabi cenaze namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı görüşlerini açıkladı. Buna göre;
"Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resûlullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necâşî'nin vefatını Haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhârî, Cenâiz, 55; Müslim, Cenâiz, 63). Olayda hazır bulunan Câbir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: "Resûlullah (s.a.s.), Necâşî'nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım." (Buhârî, Cenâiz, 54)"