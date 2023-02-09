Mehmetçik milletin yanında! Kara propagandalara inat: Dört bir koldan yardıma koşuyorlar

Depremin ardından 2. Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçik, gün boyu devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canla başla mücadele etti. Mehmetçik, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra bölgeye yardımların ulaşmasını sağlarken, bir yandan da hem kışlada hem de deprem noktalarında vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam etti. Depremin hemen ardından sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracıyla 120'yi aşkın sorti icra edildi. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam edildi.