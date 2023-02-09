Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.02.2023 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2023 11:23
    ABONE OL

    Mehmetçik milletin yanında! Kara propagandalara inat: Dört bir koldan yardıma koşuyorlar

    Kahramanmaraş'da meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından devlet tüm imkanlarıyla afet bölgesinde vatandaşların yardımına koştu. Gerçek dışı ve kirli iddialarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan çevreler, yardım çabalarını baltalamak istiyor. Ancak Mehmetçik tüm gücüyle sahada, arama-kurtarma ve yardım faaliyetleriyle depremzedelerini bir an olsun yalnız bırakmadı. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerinde depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı. Dün gece de askerlerimiz Hatay'da iki kişiyi enkaz altından çıkardı.

    AJANSLAR
    Mehmetçik milletin yanında!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki köylere askeri helikopterlerle ulaştırıldı.

    DEPREMZEDELERE DAĞITILDI
    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı.

    Daha sonra havalanan 5 helikopter, 17 sortide İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin 15 dağ köyüne iniş yaptı.

    7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı.

        GIDA VE ERZAK İKMALİ
        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, deprem nedeniyle hasar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerine bağlı dağlık kesimlerdeki Köklü, İdilli ve Koçcağız köylerinin yollarını ulaşıma açtı.

        Bu arada jandarma ekipleri, İslahiye Topçu Alay Komutanlığı'ndan temin edilen unimog araçlarla 128 mahalle ve köye koordine edilen yardım malzemelerini ulaştırdı.

        ÇADIR VE KONTEYNER KURDU
        Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve yanı sıra bin 90 çadır ve 137 konteyner kurdu.

            DAYANIŞMA VAKTİ
            Arama-kurtarma faaliyetlerinde yer alan Mehmetçik, enkaz altında kalan vatandaşların imdadına yetişerek onları yeniden hayata bağlıyor.

            Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hatay'da dün gece bir evladımızın yanı sıra kadın bir vatandaşımız da Mehmetçiklerimiz tarafından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Dayanışma Vakti diyerek mücadeleye aralıksız destek sağlamayı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

            TSK YARDIMA KOŞUYOR
            Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki binlerce personel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde vatandaşların yardımına koşuyor.

            Depremlerin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığında (MSB) deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlere başlandı. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında, nakliye uçakları göreve hazırlandı.

                Deprem bölgesindeki afetzedelere yardım için Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 askeri ambulans uçağıyla Ankara'dan bölgeye hareket etti.

                Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine gitti.

                Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve AKUT görevlileriyle araç, gereç ve teçhizatları taşıyan Hava Kuvvetlerine ait uçak, İstanbul'dan deprem bölgesine gönderildi.

                    Deprem sonrası Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçik, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek oldu. Birliklerce deprem bölgesinde seyyar mutfak da sağlandı.

                    TSK'ya ait İHA'lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespitiyle arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalar yaptı.

                    KOMANDOLAR BÖLGEDE
                    Depremin ardından TSK'nin Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a gönderildi. Komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.

                    Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlar, TSK'ya ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a götürülerek tedavi altına alındı. Uçaklar yaralı tahliyesiyle bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yaptı.

                        Depremden etkilenen vatandaşlar, 2. Ordu Komutanlığına ait kışlalarda misafir ediliyor.

                        Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, aralıksız şekilde deprem bölgesine ihtiyaçların ulaştırılmasına ve deprem bölgesinden yaralı vatandaşların sevkine devam ediyor.

                        TCG İSKENDERUN GÖREVDE
                        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşların tahliyesi için görevlendirildi. Gemi, deprem bölgesinden kurtarılan yaralıları İskenderun'dan Mersin'e tahliye ediyor. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi.

                        Depremin ardından 2. Ordu Komutanlığında görevli Mehmetçik, gün boyu devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canla başla mücadele etti. Mehmetçik, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra bölgeye yardımların ulaşmasını sağlarken, bir yandan da hem kışlada hem de deprem noktalarında vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.

                        Hava Kuvvetleri Komutanlığı çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam etti. Depremin hemen ardından sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracıyla 120'yi aşkın sorti icra edildi. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam edildi.

                            TSK İnsani Yardım Tugayının Arama Kurtarma Taburu, Osmaniye'de gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı.

                            TSK tarafından kurulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile gece boyunca arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşındı, yaralı vatandaşlar tahliye edildi.

                            ENKAZDAN ÇIKARDILAR
                            Kahramanmaraş'ta görevli İnsani Yardım Tugayı, bir genci enkazdan kurtardı. Hatay'da da genç kız, Doğal Afet Arama Kurtarma Taburunca enkazın altından sağ çıkarıldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de iki çocuk enkazdan kurtarıldı.

                            Gelibolu'daki 2. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli subay, astsubay ve uzman erbaş, arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bölgeye hareket etti. Edirne'de konuşlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının 1. Komando Taburunda görevli personel Gaziantep'e gitti.

                            Mehmetçik, Hatay'da depremzedeler için çadır kurma çalışmalarına destek oldu. Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmalarına destek verildi, vatandaşlara yardım malzemeleri dağıtıldı.

                            Batıdaki birliklerden havalanan CH-47 Chinook tipi helikopterler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere personel ve malzeme nakletti. Kara Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra jandarma ve emniyete ait helikopterler deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi.

                                KKTC'de konuşlu bulunan 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli de arama-kurtarma çalışmalarına destek için Mersin'e gelerek buradan deprem bölgesine sevk edildi.

                                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                Deprem riski olan illeri saydı uyardı: Endişe ediyoruz!
                                Haberler Haberler Mehmetçik milletin yanında! Kara propagandalara inat: Dört bir koldan yardıma koşuyorlar
                                    SON DAKİKA