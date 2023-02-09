Mehmetçik milletin yanında! Kara propagandalara inat: Dört bir koldan yardıma koşuyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki köylere askeri helikopterlerle ulaştırıldı.
DEPREMZEDELERE DAĞITILDI
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı.
7,2 ton içme suyu ve gıda kolisi, 87 çadır, 2 bin 400 bebek bezi ve 700 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, depremzedelere dağıtıldı.