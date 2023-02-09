Başkan Erdoğan deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor! Gaziantep, Osmaniye ve Kilis...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri yakından takip ediyor.
İLK GÜN AFAD'A İKİNCİ GÜN KOORDİNASYON MERKEZİ'NE GEÇTİ
İlk gün çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığında bulunan Başkan Erdoğan dün de Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.
ÜÇÜNCÜ GÜN DEPREM BÖLGESİNDE
Başkan Erdoğan dün depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti. Hatay'da incelemelerde bulunan Erdoğan daha Adana'ya geçti.
Erdoğan bölgelerdeki çalışmaları yerinde incelerken vatandaşla kucaklaşıp, "Kimseyi sahipsiz bırakmayacağız" mesajı verdi.
Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi.
DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teki çalışmaları denetleyecek.
Bugün de deprem bölgesinde incelemerine devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'e gitmesi bekleniyor.