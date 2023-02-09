Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.02.2023 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2023 11:20
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor! Gaziantep, Osmaniye ve Kilis...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Dün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'daki çalışmaları inceleyen Başkan Erdoğan bugün Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teki çalışmaları denetleyecek.

    takvim.com.tr
    Deprem bölgesinde çalışmaya devam

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri yakından takip ediyor.

    İLK GÜN AFAD'A İKİNCİ GÜN KOORDİNASYON MERKEZİ'NE GEÇTİ
    İlk gün çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığında bulunan Başkan Erdoğan dün de Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.

    ÜÇÜNCÜ GÜN DEPREM BÖLGESİNDE
    Başkan Erdoğan dün depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti. Hatay'da incelemelerde bulunan Erdoğan daha Adana'ya geçti.

    Erdoğan bölgelerdeki çalışmaları yerinde incelerken vatandaşla kucaklaşıp, "Kimseyi sahipsiz bırakmayacağız" mesajı verdi.

    Erdoğan, daha önceki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi.

    DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teki çalışmaları denetleyecek.

    Bugün de deprem bölgesinde incelemerine devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'e gitmesi bekleniyor.

        DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR
        Bölgede ekipler yoğun bir çalışma sürdürüyor.

        Resmi rakamlara göre bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 24.727 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 5.709'dur.

        113 BİN PERSONEL SAHADA
        Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 113.201'dir.

        Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5.557 araç sevk edilmiştir.

        Afet bölgelerine 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

        Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur.

        Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 22 gemi görevlendirilmiştir.

        137.929 ÇADIR SEVK EDİLDİ
        Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137.929 Çadır ve 1.255.500 battaniye sevk edilmiştir. 92.738 Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlanmıştır.

        AFET BESLENME GRUBU
        Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.

        Afet bölgesinde 3.307.982 sıcak yemek, 807.662 çorba, 4.619.937 lt. su, 3.249.536 ekmek, 2.694.543 ikramlık malzeme, 395.782 içecek dağıtımı yapılmıştır.
            Deprem riski olan illeri saydı uyardı: Endişe ediyoruz!
            Haberler Haberler Başkan Erdoğan deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor! Gaziantep, Osmaniye ve Kilis...
                SON DAKİKA