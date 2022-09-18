18 Eylül 2022 osym.gov.tr KPSS Lisans Matematik, Geometri soru ve cevap anahtarı! KPSS Sayısal A-B-C soru kitapçığı PDF İNDİR görüntüle! ÖSYM soru ve cevapları!

KPSS lisans oturumuna katılan adaylar şimdi yoğun olarak soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırıyor. ÖSYM tarafından 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan KPSS lisans ve eğitim bilimleri oturumlarının soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. İşte KPSS Sayısal A-B-C soru kitapçığı PDF İNDİR görüntüle! 18 Eylül 2022 osym.gov.tr KPSS Lisans Matematik, Geometri soru ve cevap anahtarı! ÖSYM soru ve cevapları!
KPSS OTURUM TARİHLERİ 2022
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 saat 10.15
KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu 18 Eylül saat 14.45
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 10.15
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 14.30
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.