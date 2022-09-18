KPSS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER FACEBOOK! 18 Eylül KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS Lisans sınavı soruları nasıldı? Sözel-Sayısal Türkçe, Matematik,Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık...
KPSS Lisans soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar Twitter'da yapılan KPSS yorumlarını gündemine aldı. 18 Eylül KPSS Lisans sınav heyecanı sona erdi. Sınava giren adayların büyük çoğunluğu sınavla ilgili yorumlarda bulundu. Peki, KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS Lisans sınavı soruları nasıldı? İşte KPSS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI FACEBOOK TWİTTER!
18 Eylül KPSS lisans sınavı bugün gerçekleşti. Adaylar lisans sınav yorumlarını oldukça merak ediyor. KPSS lisans sınavı zor muydu, kolay mıydı? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır tüm bu soruların cevapları haberimizde yer alacak. KPSS soruları ile ilgili yapılan yorumlar haberimiz içerisine eklenecektir. Puan hesaplama ile ilgili sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her test örnek vermek gerekirse, Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
KPSS LİSANS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS Lisans sınav yorumları Twitter üzerinden #KPSS2022 etiketi ile paylaşılıyor.
KPSS SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.