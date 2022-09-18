KPSS Lisans GY - GK SÖZEL A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 18 Eylül osym.gov.tr KPSS Lisans Türkçe, Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık FULL TAMAMI PDF İNDİR! KPSS 2022 cevapları ÖSYM!

KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Henüz KPSS lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu soru ve cevap anahtarı yayımlanmadı. Haberimizden geçen yıla ait KPSS soru ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.