KPSS ataması olan 2 - 4 yıllık bölümler, BOŞ KONTENJANLAR ve BAŞARI SIRALAMASI! KPSS 2022 baraj puanı kaç? KPSS barajı geçmek için kaç net gerekir?
İptal edilen 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün uygulanacak. Sınav, 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 soru içeren sınav 130 dakika sürecek. Ardından Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Yüzbinlerce adayın katıldığı sınav hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. KPSS baraj ve atama puanları özellikle merak ediliyor. Peki KPSS 2022 baraj puanı kaç? KPSS barajı geçmek için kaç net gerekir? İşte KPSS atama puanı 2022! KPSS ataması olan 2 - 4 yıllık bölümler, BOŞ KONTENJANLAR ve BAŞARI SIRALAMASI!
KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) oturumları başladı. Bugün 2 sınav uygulanacak. KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi sabah, Eğitim bilimleri oturumu ise öğlen düzenlenecek. KPSS sınavlarının başlamasıyla birlikte atama punları, net, baraj puanı ve KPSS ataması olan 2 - 4 yıllık bölümler merak konusu oldu. Peki KPSS 2022 baraj puanı kaç? KPSS barajı geçmek için kaç net gerekir? İşte KPSS ataması olan 2 - 4 yıllık bölümler, BOŞ KONTENJANLAR, BAŞARI SIRALAMASI ve diğer detaylar...
KPSS 2022 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 Pazar saat 10.15'te başlayacak ve 120 soru sorulacak. Sınav toplamda 130 dakika sürecek.
Eğitim bilimleri oturumu 18 Eylül 2022 Pazar saat 14.45'te başlayacak ve adaylara 80 soru yöneltilecek. Eğitim bilimleri oturumu da toplam 100 dakika süre verilecek.
YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
KPSS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava girecek adayların merakla beklediği KPSS sınav giriş belgeleri ise geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı.
KPSS alan bilgisi oturumu için sınav giriş yerleri ise bugün yayımlandı. Sınava giriş belgesini almak isteyenler ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranından, sınav merkezleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.
Adaylar, 2022 KPSS sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.