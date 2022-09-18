KPSS ataması olan 2 - 4 yıllık bölümler, BOŞ KONTENJANLAR ve BAŞARI SIRALAMASI! KPSS 2022 baraj puanı kaç? KPSS barajı geçmek için kaç net gerekir?

KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) oturumları başladı. Bugün 2 sınav uygulanacak. KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi sabah, Eğitim bilimleri oturumu ise öğlen düzenlenecek. KPSS sınavlarının başlamasıyla birlikte atama punları, net, baraj puanı ve KPSS ataması olan 2 - 4 yıllık bölümler merak konusu oldu. Peki KPSS 2022 baraj puanı kaç? KPSS barajı geçmek için kaç net gerekir? İşte KPSS ataması olan 2 - 4 yıllık bölümler, BOŞ KONTENJANLAR, BAŞARI SIRALAMASI ve diğer detaylar...