KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonucu ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Kültür- Eğitim Bilimleri soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmak isteyen adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek habere çevrildi. 2022 yılı KPSS lisans sınavına katılanlar şimdi sonuçları dört gözle bekliyor. Her gün sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alan KPSS lisans sonuçları hangi tarihte belli olacak? KPSS farklı kategorilerde düzenleniyor, sınav takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz.