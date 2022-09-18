KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonucu ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Kültür- Eğitim Bilimleri soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmak isteyen adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek habere çevrildi. 2022 yılı KPSS lisans sınavına katılanlar şimdi sonuçları dört gözle bekliyor. Her gün sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alan KPSS lisans sonuçları hangi tarihte belli olacak? KPSS farklı kategorilerde düzenleniyor, sınav takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,