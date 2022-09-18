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    • Haberler
    • 18.09.2022 12:07
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    • 18.09.2022 12:07
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    KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonucu ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Kültür- Eğitim Bilimleri soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?

    18 Eylül'de gerçekleşen KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan ve ÖSYM’nin her yıl düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılan binlerce kişi KPSS lisans sonuçları için arama motorları üzerinden her gün sorgulamalar yapıyor. Peki sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu mu, ÖSYM açıklama yaptı mı? ÖSYM-2022 KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

    Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmak isteyen adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek habere çevrildi. 2022 yılı KPSS lisans sınavına katılanlar şimdi sonuçları dört gözle bekliyor. Her gün sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alan KPSS lisans sonuçları hangi tarihte belli olacak? KPSS farklı kategorilerde düzenleniyor, sınav takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

    Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

    ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

    YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

    ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

    2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

    2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,



        2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

        18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

        13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
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        Haberler Haberler KPSS Eğitim Bilimleri sınav sonucu ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Kültür- Eğitim Bilimleri soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
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