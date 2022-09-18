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    • Haberler
    • 18.09.2022 10:40
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    • 18.09.2022 10:40
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    KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaç saat sürecek 2022? KPSS 2. oturum saat kaçta biter? Eğitim Bilimleri sınavında kaç soru var?

    KPSS Lisans sınavı bugün düzenleniyor. Sınava katılım sağlayacak binlerce kişi sınav saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Konu hakkında araştırmalar başladı. Peki, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaç saat sürecek? KPSS 2. oturum saat kaçta biter? Eğitim Bilimleri sınavında kaç soru var? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaç saat sürecek 2022?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından oturumları iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün yapılmaya başlandı. 1. oturumun başlamasının ardından KPSS Eğitim Bilimleri oturumu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaç saat sürecek? KPSS 2. oturum saat kaçta biter? Eğitim Bilimleri sınavında kaç soru var? İşte merak edilenler!

    KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ NEDİR?

    KPSS Eğitim Bilimleri testi Öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adayların girdiği bir testtir. KPSS eğitim bilimleri sınavına Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan ve mezun olabilecek durumda olan öğrenciler girebilir. Alınan puanla beraber adaylar Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunabilir.

    KPSS SINAVI SAAT KAÇTA? SINAV KAÇ SAAT?

    2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorulan sınav 130 dakika sürecek.

    Eğitim bilimleri sınavı ise saat 14.45'te başlayacak olup adaylara 100 dakika süre verilecek. Adayalara sorulan toplam soru 80 olacak.

        KPSS SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

        Sınav giriş belgesi,

        Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun sınav anında yanınızda olması gerekir.

        SINAV GİRİŞİNDE YASAK OLAN ARAÇLAR

        Her türlü kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla girilmesi,

        Pet şişenin ise ambalajının çıkarılmış olması gerekmekte.

        Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü kırtasiye malzemesinin getirilmesi yasak,

        Cep telefonu, saat, hesap makinası
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