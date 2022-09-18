KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaç saat sürecek 2022? KPSS 2. oturum saat kaçta biter? Eğitim Bilimleri sınavında kaç soru var?

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ NEDİR?

KPSS Eğitim Bilimleri testi Öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adayların girdiği bir testtir. KPSS eğitim bilimleri sınavına Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan ve mezun olabilecek durumda olan öğrenciler girebilir. Alınan puanla beraber adaylar Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunabilir.