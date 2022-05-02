BAYRAMDA NOTER, ADLİYE, VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

Bayramda kamu kurumları kapalı olacak. Dolayısıyla noter (nöbetçi noter dahil), adliye ve vergi daireleri de 2,3,4 Mayıs'ta hizmet veremeyecek.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2022!

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E-Devlet üzerinden halledil

biliyor. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmeniz önerilir.

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmiyor.

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 17.00'ye kadar sürüyor.

Devlet kurumları olduğundan dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalıdır, hizmet vermemektedir.