Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Ramazan Bayramı'na saatler kala 2-3-4 Mayıs'ta sağlık ocaklarının, hastanelerin ve eczanelerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki bayramda sağlık ocakları çalışıyor mu? Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? 2-3-4 Mayıs eczaneler açık olacak mı? Aile hekimleri Ramazan Bayramı'nda çalışacak mı? Bilindiği üzere kamu tatili nedeniyle birçok kamu kurumu çalışmayacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?
Diğer kamu kuruluşları gibi Hastaneler ve sağlık ocakları da Ramazan Bayramı kapsamında çalışmayacak. Ancak acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.
Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.
2, 3, 4 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 2, 3 ve 4 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.