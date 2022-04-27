Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.04.2022 13:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2022 13:37
    ABONE OL

    🙏Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? 🙌Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Diyanet Kadir Gecesi'nde okunacak dualar tesbihler nelerdir?

    Milyonlarca Müslüman vatandaş Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Bin aydan daha hayırlı olan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor ve İslam dünyası bol bol ibadet ediyor. Peki Diyanet'e göre Kadir Gecesi'nde okunacak dualar tesbihler nelerdir? İbadetlerini doğru ve hatasız yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir?

    Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Diyanet Kadir Gecesi'nde okunacak dualar tesbihler nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olan Kadir Gecesi'nde bol bol ibadet eden Müslüman aleminin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    KADİR GECESİ SAAT KAÇA KADAR İBADET EDİLİR?

    Kadir Gecesi namazı 27 Nisan akşam saatlerinden 28 Nisan imsak vaktine kadar kılınması gerekmektedir.

    KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

    Kadir Gecesi ibadetleri, 27 Nisan Çarşamba gecesini en doğru şekilde geçirmek isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Birçok kaynakta Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bazı neşriyatlarda bu liste türlü ibadetlerle çeşitlendirilmektedir. Temel olarak Kadir Gecesi'ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur'ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.

    Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını bildirmiştir:

    "Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek, Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, "Salâtü'l-Müsafirîn", 175)

    Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır:

    "Şüphesiz, biz onu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadr, 87/1–5)

    Bir hadiste, bu günün ibadetle geçirilmesine dair şu ifadeler yer almaktadır:

        "Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, "Savm", 72)

        Kadir Gecesi'ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi'ni ihya edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur. Bu konuyu Peygamberimiz şöyle dile getirmiştir:

        "Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi'nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz" (ıbn Mâce, "Savm", 2)

        4/4

        KADİR GECESİ DUASI

        Peygamber Efendimiz "faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede "Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

        KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

        -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

        - Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

        -Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

        -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

        -Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

        -Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

        Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meral Akşener prompter bozulunca şekilde şekle girdi!
        Haberler Haberler 🙏Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? 🙌Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Diyanet Kadir Gecesi'nde okunacak dualar tesbihler nelerdir?
            SON DAKİKA