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    • Haberler
    • 27.04.2022 13:48
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    • 27.04.2022 13:50
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    Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı mıdır? Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi? Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir?

    İslam dünyası mübarek günü idrak ederken bir yandan da Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı mıdır? Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi sorularına yanıt arıyor. Kutsal kitabımızın indirilmeye başlandığı gece oldukça önemli ve faziletleri de büyüktür. Bugünü bol bol ibadetlerle, dualarla ve tövbelerle geçirecek olan Müslüman aleminin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki Ramazan ayının 27'inci gecesi idrak edilen mübarek Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir?

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı mıdır?

    Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı mıdır? Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi'nde indirildi? Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27'inci gecesinde idrak edilen ve faziletleri büyük olan Kadir Gecesi hakkında tüm bilgiler Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    KADİR GECESİ BİN AYDAN HAYIRLI MIDIR?

    Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

    Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir. Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmette iner, Kuran okunduğu zaman melekler yeryüzüne inerler. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir.

    KADİR GECESİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI

    Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

        Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

        Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

        Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 2-3; Müslim, "Ṣıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.
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