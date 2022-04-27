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    • Haberler
    • 27.04.2022 09:42
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    • 27.04.2022 09:42
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    🙌Tilavet secdesi duası anlamı! Tilavet secdesi duası nasıl yapılır? 🙏Tilavet secdesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali!

    🙌Tilavet secdesi duası anlamı nedir? Tilavet secdesi duası nasıl yapılır sorularının yanıtları yoğun bir şekilde sabah saatlerinden bu yana araştırılıyor. Müslüman alemi tüm illerden bugüne özel bilgileri öğrenmek için internette sorgulamalarını yaparken 2022 Kadir Gecesi idrak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde bol bol ibadet yapılacak, dualar tövbeler edilecek. Peki Tilavet secdesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali nedir?

    takvim.com.tr
    🙌Tilavet secdesi duası anlamı!

    🙌Tilavet secdesi duası anlamı! Tilavet secdesi duası nasıl yapılır? 🙏Tilavet secdesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor ve tüm illerden vatandaşlar ibadetlerini doğru şekikde yapabilmek için doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Tilavet secdesinin nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

    TİLAVET SECDESİ DUASI NEDİR?

    Esasen tilavet secdesine özgü özel bir dua yoktur. Ancak tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" yani "İşittik ve itaat ettik!" demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar. Secdeden hemen sonra da aynı cümle okunabilir.

    SECDE AYETLERİ NELERDİR?

    İşte, tilavet secdesinin yapıldığı 14 secde ayeti:

    1. el-A'raf, 7/206

    2. er-Ra'd, 13/15

    3. en-Nahl, 16/49;

    4. el-İsrâ, 17/107;

    5. Meryem,19/58;

    6. el-Hac, 22/18;

    7. el-Furkân, 25/60;

    8. en-Neml, 27/25;

        9. es-Secde, 32/15;

        10. Sâd, 38/24;

        11. Fussilet, 41/37;

        12. en-Necm, 53/62;

        13. el-İnşikâk, 84/21;

        14. Alak, 96/19.

        TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

        Tilavet secdesi, secde ayeti okunduktan hemen sonra veya Kur'an-ı Kerim okunması tamamen bittikten sonra yapılır. Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

        Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.
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        Haberler Haberler 🙌Tilavet secdesi duası anlamı! Tilavet secdesi duası nasıl yapılır? 🙏Tilavet secdesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali!
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