🙌Tilavet secdesi duası anlamı! Tilavet secdesi duası nasıl yapılır? 🙏Tilavet secdesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor ve tüm illerden vatandaşlar ibadetlerini doğru şekikde yapabilmek için doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Tilavet secdesinin nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.
TİLAVET SECDESİ DUASI NEDİR?
Esasen tilavet secdesine özgü özel bir dua yoktur. Ancak tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" yani "İşittik ve itaat ettik!" demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar. Secdeden hemen sonra da aynı cümle okunabilir.
SECDE AYETLERİ NELERDİR?
İşte, tilavet secdesinin yapıldığı 14 secde ayeti:
1. el-A'raf, 7/206
2. er-Ra'd, 13/15
3. en-Nahl, 16/49;
4. el-İsrâ, 17/107;
5. Meryem,19/58;
6. el-Hac, 22/18;
7. el-Furkân, 25/60;
8. en-Neml, 27/25;