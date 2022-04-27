Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Kadir Gecesi güzel sözleri! Kadir Gecesi Kandil Mesajları 2022!

Bugün bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Meleklerin yer yüzüne indiği, cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu Kadir Gecesi'ne özel en güzel resimli kısa Kadir Gecesi mesajları, kısa ve öz Kadir Gecesi tebrik ve kutlama sözlerine sayfamızda yer verdik. Siz de sevdiklerinize bu önemli günde mesaj gönderebilirsiniz. İşte anneye, babaya, eşe, sevgiliye Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Kadir Gecesi güzel sözleri!
🔺KADİR GECESİ MESAJLARI
Allah Kadir gecesini idrak edenlerden eylesin.
Bu gece ibadet gecesidir, af olunmamız dileğiyle...
Esenlik ve güvenliğin kâinata yayıldığı, rahmet ve lütufların bolca sunulduğu Kadir Geceniz mübarek olsun.
Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!
Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kadir Geceniz mübarek olsun..
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.
Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir geceniz nurlansın.
Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.
*Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun.... *Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. *Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar.