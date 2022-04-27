Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Kadir Gecesi güzel sözleri! Kadir Gecesi Kandil Mesajları 2022!

🔺KADİR GECESİ MESAJLARI

Allah Kadir gecesini idrak edenlerden eylesin.

Bu gece ibadet gecesidir, af olunmamız dileğiyle...

Esenlik ve güvenliğin kâinata yayıldığı, rahmet ve lütufların bolca sunulduğu Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allahım, Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kadir Geceniz mübarek olsun..

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.

Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir geceniz nurlansın.