🙌Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Diyanet Kadir Gecesi'nde okunacak dualar tesbihler nelerdir? 🙏Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir?

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

Kadir Gecesi ibadetleri, 27 Nisan Çarşamba gecesini en doğru şekilde geçirmek isteyen kişilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Birçok kaynakta Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bazı neşriyatlarda bu liste türlü ibadetlerle çeşitlendirilmektedir. Temel olarak Kadir Gecesi'ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur'ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.

Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını bildirmiştir:

"Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek, Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, "Salâtü'l-Müsafirîn", 175)

Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'ân'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadr, 87/1–5)

Bir hadiste, bu günün ibadetle geçirilmesine dair şu ifadeler yer almaktadır: