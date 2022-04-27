İslam dünyası Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler hakkında bilgi edinmek istiyor. Her sene büyük bir heyecanla beklenen ve İslamiyet'te önemi oldukça büyük bu özel gecede eller semaya yükselecek bol bol dualar ve tövbeler edilecek. Peki Kadir Gecesi'nde hangi dualar ve sureler okunur? İslamiyet'in en faziletli gecelerinden biri olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu özel günde kılınacak namaz hakkında bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR
Hazreti Muhammed Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu;
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
İşte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tesbihler;
Peygamberimizin okuduğu Kadir gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:
-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.