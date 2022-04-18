🏡TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Beşminare TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı?

'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı' vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. 2022 yılında Bitlis Merkez Beşminare mahallesinde 1. etapta 317 konut ve 1 adet ticaret merkezi projesi için başvurular geçtiğimi günlerde alınmıştı. Orta gelir grubundakilerin başvurduğu projeye yoğun ilgi oldu. Söz konusu 317 konut için bugün kura yapılacak. Kurayı canlı izlemek isteyenler ve isim listesine ulaşmak isteyenler konuya ilişkin araştırmalara başladı. Peki 🏡TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte isim listesi ve 2+1, 3+1 Beşminare TOKİ kura çekilişi CANLI izleme ekranı...