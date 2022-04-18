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    • Haberler
    • 18.04.2022 09:45
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    • 18.04.2022 09:46
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    🏡TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Beşminare TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı?

    TOKİ, Bitlis'in Beşminare mahallesindeki konutları bugün kura ile sahiplerine teslim edecek. Canlı yayında noter huzurunda çekilecek kura sonucunda talihlilerin isimleri liste halinde paylaşılacak. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi Bitlis'teki konut projesi için başvurularını 6-12 Nisan tarihleri arasında yapmıştı. İşte 2+1, 3+1 Beşminare TOKİ kura çekilişi CANLI izleme linki ve TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    🏡TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı' vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. 2022 yılında Bitlis Merkez Beşminare mahallesinde 1. etapta 317 konut ve 1 adet ticaret merkezi projesi için başvurular geçtiğimi günlerde alınmıştı. Orta gelir grubundakilerin başvurduğu projeye yoğun ilgi oldu. Söz konusu 317 konut için bugün kura yapılacak. Kurayı canlı izlemek isteyenler ve isim listesine ulaşmak isteyenler konuya ilişkin araştırmalara başladı. Peki 🏡TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte isim listesi ve 2+1, 3+1 Beşminare TOKİ kura çekilişi CANLI izleme ekranı...

    🏡TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    TOKİ 2+1, 3+1 Bitlis Beşminare kura çekilişi 18 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden yayınlanacak.

    Çekiliş sonuçlarına göre talihli isimler belirlendiğinde haberimizde yer verilecektir.
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    Haberler Haberler 🏡TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Beşminare TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı?
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