TOKİ 6 ilde ucuza konut satıyor! 231.991,65 TL’lik 2+1 daireler aylık 1.449,95 TL ödeyerek alınıyor! Yastık altında 57 bin TL’si olanlar...

TOKİ'den daire almak isteyenleri ilgilendiriyor. Ankara, Bitlis, Bursa, İzmir, Karaman, Kilis'te 2+1, 3+1 daireler uygun fiyata satılmaya başlandı. Bitlis'teki konutlar için başvurular 06.04.2022 - 12.04.2022 tarihleri arasında alınıyor. Bursa'daki konutlar için ise süreç 19 Nisan'da sona eriyor. İzmir ve Karaman'da yer alan konutlar için de başvurularınızı 15 Nisan'a kadar yapabilirsiniz. İşte ucuza daire almanın TOKİ güvenceli yolları...