TOKİ 6 ilde ucuza konut satıyor! 231.991,65 TL'lik 2+1 daireler aylık 1.449,95 TL ödeyerek alınıyor! Yastık altında 57 bin TL'si olanlar...
TOKİ 6 ilde yeni konut satışına başladı. 231.991,65 TL'ye, 250.897,35 TL'ye 2+1, 3+1 daireler satılıyor. Daire almak isteyenlere güzel haber TOKİ'den geldi. 57.997,91 peşinat ödeyenler 300 bin TL altında olan evleri aylık 1.449,95 TL ödeyerek alabilecek. 120 ay vade sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ev sahibi olmaya can atan vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlıyor. İşte güncel TOKİ konut satışları ve ödeme planı hakkında detaylı bilgiler...
10.04.2022 22:04 - Son Güncelleme: 10.04.2022 22:04
TOKİ'den daire almak isteyenleri ilgilendiriyor. Ankara, Bitlis, Bursa, İzmir, Karaman, Kilis'te 2+1, 3+1 daireler uygun fiyata satılmaya başlandı. Bitlis'teki konutlar için başvurular 06.04.2022 - 12.04.2022 tarihleri arasında alınıyor. Bursa'daki konutlar için ise süreç 19 Nisan'da sona eriyor. İzmir ve Karaman'da yer alan konutlar için de başvurularınızı 15 Nisan'a kadar yapabilirsiniz. İşte ucuza daire almanın TOKİ güvenceli yolları...