Başvuruları 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınan, sınavı ise 3 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı seçme sınavının sonuçları bekleniyor. Peki İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İcra Müdür-Müdür Yardımcısı seçme sınavı sonuçları açıklandı mı?