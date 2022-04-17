🏡Yastık altında, bankada 27.467,66 TL'si olanlar 274.676,57 TL'lik evi kapıyor! Bu fiyata baba oğluna vermez! Ayda 1.373,38 TL ödeyerek...

Yastık altında, bankadaki hesabında 27.467,66 TL'si olan ayda 1.373,38 TL ödeyerek 274.676,57 TL'lik evi kapıyor. TOKİ yeni konut satışlarını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ev alma hayali olanlar için harekete geçti. Kura ile binlerce kişiye daire verilecek. Başvuru ekranı 13 Nisan'da açıldı. 2+1, 3+1 daireler kapış kapış gidiyor. Peki TOKİ'den nasıl ev sahibi olunur? Başvuru nasıl yapılır? Kura ne zaman çekilecek? Hangi illerde daire satışları var? Tüm detaylar haberimizde...