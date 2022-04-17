RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 🏡Yastık altında, bankada 27.467,66 TL'si olanlar 274.676,57 TL'lik evi kapıyor! Bu fiyata baba oğluna vermez! Ayda 1.373,38 TL ödeyerek...

🏡Yastık altında, bankada 27.467,66 TL'si olanlar 274.676,57 TL'lik evi kapıyor! Bu fiyata baba oğluna vermez! Ayda 1.373,38 TL ödeyerek...

TOKİ başvuruları başladı. Uygun fiyata daire sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren duyuru haberimizde! Bankaların faizlerini yüksek bulanlar ev alma hayallerini erteliyor. Tam da bu noktada devreye giren TOKİ vatandaşlara ucuza ev sahibi olabilecekleri bir çok imkan tanıyor. Yılın farklı dönemlerinde Türkiye'nin her bölgesinde gerçekleştirilen projeler kapsamında daireler satışa çıkartılıyor. Kura yöntemiyle vatandaşlar ev sahibi yapılıyor. İşte güncel TOKİ konut satışları ve ödeme planı...

17.04.2022 09:23 - Son Güncelleme: 17.04.2022 09:23
🏡Yastık altında, bankadaki hesabında 27.467,66 TL’si 274.676,57 TL’lik evi kapıyor! Bu fiyata baba oğluna vermez! Ayda 1.373,38 TL ödeyerek...

Yastık altında, bankadaki hesabında 27.467,66 TL'si olan ayda 1.373,38 TL ödeyerek 274.676,57 TL'lik evi kapıyor. TOKİ yeni konut satışlarını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ev alma hayali olanlar için harekete geçti. Kura ile binlerce kişiye daire verilecek. Başvuru ekranı 13 Nisan'da açıldı. 2+1, 3+1 daireler kapış kapış gidiyor. Peki TOKİ'den nasıl ev sahibi olunur? Başvuru nasıl yapılır? Kura ne zaman çekilecek? Hangi illerde daire satışları var? Tüm detaylar haberimizde...

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🏡Yastık altında, bankadaki hesabında 27.467,66 TL’si 274.676,57 TL’lik evi kapıyor! Bu fiyata baba oğluna vermez! Ayda 1.373,38 TL ödeyerek...

TOKİ GÜNCEL KONUT SATIŞLARINI İLAN ETTİ

Bursa ve Kilis'te 274.676,57 TL'den başlayan fiyatlarla ucuza konut satışları başladı. Kilis'in Polateli ilçesi Güldüzü köyü Çataltepe mevkiinde 94 adet konut ve 2 dükkânlı ticaret merkezi inşaatı projesi kapsamında başvurular alınıyor. 1+1 daire için 27.467,66 TL peşinat isteniyor. 180 vade ile başlangıç taksit bedeli olarak da 1.373,38 TL ödeme yapılacak.

🏡Yastık altında, bankadaki hesabında 27.467,66 TL’si 274.676,57 TL’lik evi kapıyor! Bu fiyata baba oğluna vermez! Ayda 1.373,38 TL ödeyerek...

Bursa'nın İnegöl ilçesi Karalar mahallesindeki proje kapsamında da 805 konut ve 2 adet ticaret merkezi inşaa ediliyor. Buradaki 4+1 konutlar da 340 bin TL civarında. 2+1 daireler de 274.676,57 TL. Bu 2+1 daireler için 70.995,38 TL peşinat isteniyor.

🏡Yastık altında, bankadaki hesabında 27.467,66 TL’si 274.676,57 TL’lik evi kapıyor! Bu fiyata baba oğluna vermez! Ayda 1.373,38 TL ödeyerek...

Ödemeler de 120 ay vade ile aylık 1.774,88 TL olarak ödeniyor.

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🏡Yastık altında, bankadaki hesabında 27.467,66 TL’si 274.676,57 TL’lik evi kapıyor! Bu fiyata baba oğluna vermez! Ayda 1.373,38 TL ödeyerek...

Bursa'daki konut satışları için başvurular 13- 19 Nisan tarihlerinde alınacak. Kura ise 26 Nisan'da yapılacak.

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