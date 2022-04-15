TOKİ 6 ilde 1.449,95 TL taksitle tenzilatlı daire satıyor! Ankara, İzmir, Bursa’da 3+1/ 2+1 evler %25 peşinat 120 ay vadeyle satışta! Başvurular e-Devlet’ten!

TOKİ 6 ilde yeni projeler için harekete geçti. Daire sahibi olmak isteyenler için 1.400 - 2.000 lira taksit aralığında müthiş fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınmaya devam ediyor. Bütçesine uygun bir konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ'nin satışa sunduğu ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu.