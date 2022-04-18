Evde bakım maaşı yattı mı? 18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?

'Evde bakım maaşı yattı mı merak ediliyor. 18 Nisan 2022 sabah saatlerinden itibaren devletten evde bakım parası desteği alanlar hesaplarını kontrol etmeye başladı. Ödemeler her ayın 15'inde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu desteklerden yararlananlar bu ayın parasını dört gözle bekliyor. İşte son dakika 18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi! Peki Evde bakım parası e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?