Evde bakım maaşı yattı mı? 18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?

'Evde bakım maaşı yattı mı merak ediliyor. 18 Nisan 2022 sabah saatlerinden itibaren devletten evde bakım parası desteği alanlar hesaplarını kontrol etmeye başladı. Ödemeler her ayın 15'inde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu desteklerden yararlananlar bu ayın parasını dört gözle bekliyor. İşte son dakika 18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi! Peki Evde bakım parası e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?
EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?
Evde bakım parası yatan iller listesi şöyle:
1- Ordu
2- Tokat
3- Antalya
4- Bolu
5- Afyonkarahisar
6- Çanakkale
7- Aksaray
8- Diyarbakır
9- Manisa
10- Bursa
11- Kırıkkale
12- Niğde
13- İstanbul
14- Uşak
15- Bilecik
16- Konya
17- Osmaniye
18- Hatay
19- Gaziantep
20- Ankara
21- Malatya
22- Kocaeli
23- İzmir
24- Kayseri
25- Karabük
26- Samsun
27- Adana
28- Mersin
29- Batman
30- Balıkesir
31- Sakarya
32- Düzce