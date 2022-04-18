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    • Haberler
    • 18.04.2022 10:03
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    • 18.04.2022 10:03
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    Evde bakım maaşı yattı mı? 18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?

    Evde bakım maaşı alan binlerce vatandaş son günlerde araştırmalarını sıklaştırdı. Çünkü paralar her ay bu günlerde hesaplara yatırılıyor. Henüz parasını alamayanlar ise konuya ilişkin bilgi arayışına giriyor. Peki ⚡Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası e devlet ile sorgulama nasıl yapılır? İşte 18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    'Evde bakım maaşı yattı mı merak ediliyor. 18 Nisan 2022 sabah saatlerinden itibaren devletten evde bakım parası desteği alanlar hesaplarını kontrol etmeye başladı. Ödemeler her ayın 15'inde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu desteklerden yararlananlar bu ayın parasını dört gözle bekliyor. İşte son dakika 18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi! Peki Evde bakım parası e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?

    EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

    Evde bakım parası yatan iller listesi şöyle:

    1- Ordu

    2- Tokat

    3- Antalya

    4- Bolu

    5- Afyonkarahisar

    6- Çanakkale

    7- Aksaray

    8- Diyarbakır

    9- Manisa

    10- Bursa

    11- Kırıkkale

    12- Niğde

    13- İstanbul

    14- Uşak

    15- Bilecik

    16- Konya

    17- Osmaniye

    18- Hatay

    19- Gaziantep

    20- Ankara

    21- Malatya

    22- Kocaeli

    23- İzmir

    24- Kayseri

    25- Karabük

    26- Samsun

    27- Adana

    28- Mersin

    29- Batman

    30- Balıkesir

    31- Sakarya

    32- Düzce

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

        Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

        Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler ⚡Evde bakım maaşı yattı mı? 18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?
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