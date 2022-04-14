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    • Haberler
    • 14.04.2022 17:17
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    • 14.04.2022 17:24
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    Ezan okunurken namaz kılınır mı? 🙏Ezan bitmeden namaz kılınır mı? Diyanet'e göre namaz kılarken ezan okunursa ne olur?

    Müslüman vatandaşlar Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezan bitmeden namaz kılınır mı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak ediliyor ve bolluk, bereket ayında ibadetler yerine getiriliyor. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit olarak kılınan namazı ibadeti, tüm Müslümanlara farzdır. Hata yapmamak ve ibadetini doğru şekilde yerine getirmek isteyenler bu konuya dair bilgileri merak ediyor. Peki Diyanet'e göre namaz kılarken ezan okunursa ne olur?

    takvim.com.tr
    Ezan okunurken namaz kılınır mı?

    Ezan okunurken namaz kılınır mı? 🙏Ezan bitmeden namaz kılınır mı? Diyanet'e göre namaz kılarken ezan okunursa ne olur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar her gün 5 vakit namazını da kılıyor ve yanlışlık yapmamak adına ezan sırasında namaz kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

    EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?

    Ezanı dinleyip, ezan bittikten sonra namaza başlamak en güzelidir. Ancak ezan bitmeden namaza başlayanın namazı geçerlidir. Önemli olan vaktin girmesidir. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir.

    İslam âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz vardır. Bunların yanı sıra Cuma namazı da farz olarak kabul edilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ister evde ister camide kılınabilmektedir. Namazını evde eda edenler ezanın okunmasıyla birlikte namaz için hazır olurken, ezan okunurken namaz kılınır mı sorusunu da mutlaka düşünmektedir.

    EZAN OKUNURKEN NAMAZA DEVAM EDİLİR Mİ?

    Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda âlimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebû Hanîfe, güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir.

        Bunun yanında İmam Ebû Yûsuf ve Muhammed son oturuşta teşehhüd miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir (Kâsânî, Bedâî', I, 124; İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 397). Diğer mezhepler ise Hz. Peygamberin (s.a.s.) sabah namazının bir rekâtı kılındıktan sonra güneş doğar veya ikindi namazının bir rekâtı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanacağını ve geçerli olacağını bildiren hadisine (Buhârî, Mevâkit, 27) dayanarak namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağını belirtmişlerdir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 95; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 16-17).

        Buna göre sabah namazında ihtilaf bulunmakla birlikte bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesi ile kılınmakta olan namaz bozulmaz.

        Namaz Kılındığı Esnada Ezan Okunursa Ne Olur?

        Bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin ezanı okunur ise alimlere göre o namaz kaza mahiyetinde olmaktadır. Namaza kalındığı yerden devam edilmesi önerilmektedir. Hadisi şerifte; Namazın bir rekatına yetişen hepsine yetişmiş gibidir. Şeklinde hüküm verilmesine göre namazın ezan okunduğu esnada kılınmasının mümkün olacağı belirtilmektedir.

        Sabah Namazının ve İkindi Namazının Ezan Vakti Kılınmasındaki Hükmü Ve Diğer Namaz Vakitleri İle Farkları Nelerdir?

        Sabah namazı ve ikindi namazı diğer vakit namazlara göre farklı vakit özellikleri gösteren bir namazdır. Sabah namazında ve ikindi namazında güneşin doğuşu ve batışı gerçekleşen iki vakit bulunduğu için bu namazlarda kerahat vakitleri mühimdir. Kerahat vakitlerinde namaz kılınması güneşe tapanlara benzememek için özellikle belirlenen bir vakittir. Sabah namazı güneşin doğuşundan ikindi namazı ise güneşin batışından önce kılınması gereken bir namazdır. Bu vakitlerde namaz kılınması mekruh olmasına rağmen namazın kabul olacağı yönünde belirlenmektedir.

        Namaz Vakitlerinin Girmesi Ne Demektir?

        Namaz vaktinin girmesi demek örneğin öğle ezanına 5 dakika veya 10 dakika bir zaman kaldı demektir. Çok kısa zaman kalmış ise ezan okunmasına o zaman ezan vakti girdiği şeklinde beyanda bulunur. Ezanı duyar duymaz o vaktin namazı girdiği için o vakit kılmaktan bir sakınca yoktur. Fakat namaz kılarken geçmiş bir vaktin namazını kılarken diğer vaktin namazının girmesine özellikle dikkat etmek kazaya bırakmamak namaz için en büyük faziletlerdendir.
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