Ezan okunurken namaz kılınır mı? 🙏Ezan bitmeden namaz kılınır mı? Diyanet'e göre namaz kılarken ezan okunursa ne olur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar her gün 5 vakit namazını da kılıyor ve yanlışlık yapmamak adına ezan sırasında namaz kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. İşte detaylar...
EZAN OKUNURKEN NAMAZ KILINIR MI?
Ezanı dinleyip, ezan bittikten sonra namaza başlamak en güzelidir. Ancak ezan bitmeden namaza başlayanın namazı geçerlidir. Önemli olan vaktin girmesidir. Vakit girdikten sonra ezan okunmadan ya da ezan okunurken kılınan namaz geçerlidir.
İslam âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz vardır. Bunların yanı sıra Cuma namazı da farz olarak kabul edilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ister evde ister camide kılınabilmektedir. Namazını evde eda edenler ezanın okunmasıyla birlikte namaz için hazır olurken, ezan okunurken namaz kılınır mı sorusunu da mutlaka düşünmektedir.
EZAN OKUNURKEN NAMAZA DEVAM EDİLİR Mİ?
Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda âlimler görüş birliği içindedir. Sabah namazında ise güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebû Hanîfe, güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir.