Ezan okunurken namaz kılınır mı? 🙏Ezan bitmeden namaz kılınır mı? Diyanet'e göre namaz kılarken ezan okunursa ne olur?

Namaz Kılındığı Esnada Ezan Okunursa Ne Olur?

Bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin ezanı okunur ise alimlere göre o namaz kaza mahiyetinde olmaktadır. Namaza kalındığı yerden devam edilmesi önerilmektedir. Hadisi şerifte; Namazın bir rekatına yetişen hepsine yetişmiş gibidir. Şeklinde hüküm verilmesine göre namazın ezan okunduğu esnada kılınmasının mümkün olacağı belirtilmektedir.

Sabah Namazının ve İkindi Namazının Ezan Vakti Kılınmasındaki Hükmü Ve Diğer Namaz Vakitleri İle Farkları Nelerdir?

Sabah namazı ve ikindi namazı diğer vakit namazlara göre farklı vakit özellikleri gösteren bir namazdır. Sabah namazında ve ikindi namazında güneşin doğuşu ve batışı gerçekleşen iki vakit bulunduğu için bu namazlarda kerahat vakitleri mühimdir. Kerahat vakitlerinde namaz kılınması güneşe tapanlara benzememek için özellikle belirlenen bir vakittir. Sabah namazı güneşin doğuşundan ikindi namazı ise güneşin batışından önce kılınması gereken bir namazdır. Bu vakitlerde namaz kılınması mekruh olmasına rağmen namazın kabul olacağı yönünde belirlenmektedir.

Namaz Vakitlerinin Girmesi Ne Demektir?

Namaz vaktinin girmesi demek örneğin öğle ezanına 5 dakika veya 10 dakika bir zaman kaldı demektir. Çok kısa zaman kalmış ise ezan okunmasına o zaman ezan vakti girdiği şeklinde beyanda bulunur. Ezanı duyar duymaz o vaktin namazı girdiği için o vakit kılmaktan bir sakınca yoktur. Fakat namaz kılarken geçmiş bir vaktin namazını kılarken diğer vaktin namazının girmesine özellikle dikkat etmek kazaya bırakmamak namaz için en büyük faziletlerdendir.